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《玩很大》突襲寫真女星素顏！　她黑Bra被翻出…蕾菈「超兇細肩帶睡衣」掉半球

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》日前飛往南韓首爾出外景，8月底播出下集，「寫真女星素顏美不美？睡覺突襲！」其中「晨間突襲操」的關卡，小隊長小鬼（黃鴻升）和柯有倫必須到敵隊女成員的房間完成任務，蘿莉塔、羚小鹿、蕾菈和林莎的素顏也因此曝光，直接以睡衣入鏡更讓觀眾大飽眼福。

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲小鬼突襲蘿莉塔和羚小鹿的房間。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

畫面中，可以看到毫無脂粉的羚小鹿顯得更加逆齡，膚質並沒有太大瑕疵，單穿細肩帶衣服，可能是擔心走光的關係，一直把被子緊抓在胸前，下床後更套上浴袍，格外引人遐想。蘿莉塔素顏的膚況同樣沒有太明顯的落差，穿著寬鬆T和條紋長褲，相當平易近人。

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▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲小鬼翻出蘿莉塔的黑Bra。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

有趣的是，當小鬼翻蘿莉塔行李箱的時候，不小心看到了黑色Bra，上一秒才說不好意思拿，下一秒還是拿起來了，對方連忙打他的手笑說：「你還拿起來！要拿就拿小鹿的，她的很大件！」結果，他放大絕用腳趾頭夾起對方的Bra，笑翻全場。

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼蕾菈和林莎穿睡衣外加素顏入鏡。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

此外，黑隊女成員蕾菈和林莎同樣很有看頭，她卸妝後看起來年輕了不少，身穿短版運動內衣，豐滿北半球呼之欲出，手臂和小腹的肌肉線條都很緊實，展現平常努力健身的成果，單穿白色小可愛的林莎若隱若現出深溝，2人有志一同地穿上真理褲，窈窕曲線在鏡頭前一覽無遺。

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼柯有倫突襲蕾菈和林莎的房間。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲▼玩很大。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲約從16：55分開始。（影／取自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

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玩很大, 綜藝玩很大, 憲哥, 吳宗憲小鬼, 蘿莉塔, 羚小鹿, 蕾菈, 林莎

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