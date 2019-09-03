ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

范冰冰名譽權糾紛案再度勝訴　酸民被判賠償70萬台幣

記者蔡芸禛／綜合報導

大陸女星范冰冰前陣子因「逃稅風波」，演藝事業急速冷凍，至今仍在努力復出中。復出後也開始追究網上攻擊她的酸民，連續下來幾場官司皆勝訴。而這次的被告因發布多條侮辱、誹謗范冰冰的微博及貼文，更使用大量「范婦金蓮」等不雅的言語來重傷范冰冰，已經構成侵犯名譽權，被判處需在其微博首頁發表致歉聲明，並賠償范冰冰經濟損失及精神損害，金額高達16萬人民幣（70萬台幣）。

▲范冰冰微博圖片。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

▲范冰冰微博圖片。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

面對網路上的謠言，雖然范冰冰沒有做過多的表態，但這些惡意的重傷謠言，她最終還是沒有忍下，都一一提告。在9月2日范冰冰委託的事務所「北京星權律師事務所」發出聲明，表示知名博主「陳X朋」利用帳戶「秦岭二月」的名稱，在網路上散波謠言，使普通讀者對范冰冰產生作風不佳、品行較差等印象，造成對范冰冰品行的貶損，會充分考量侵權者的主觀過錯，對重複侵權者將給予更為嚴厲的懲戒。

請繼續往下閱讀...

▲▼范冰冰委託之律師事務所聲明書。（圖／翻攝自微博／北京星權律師事務所）

▲范冰冰委託之律師事務所聲明書。（圖／翻攝自微博／北京星權律師事務所）

人紅是非多，由於范冰冰的話題度高，因此在網路上她的負評也不少，包含之前范冰冰與范丞丞在一起就曾被誤認為兩人是母子關係，還有造謠者稱范丞丞是范冰冰的私生子。除了與弟弟之間的謠言外，她最常被外界議論的就是與李晨的感情問題了，就有知名博主發文稱兩人分手是因為范冰冰私生活過亂。

▲范冰冰與李晨合照。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

▲范冰冰與李晨合照。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

推薦閱讀

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

17歲女兒懷孕！　堅持要生…鋼鐵爸擋不住淚崩放手「最後1句話」她心揪痛哭了

17歲女兒懷孕！　堅持要生…鋼鐵爸擋不住淚崩放手「最後1句話」她心揪痛哭了

小禎瘦成XS「穿緊身褲同框隋棠」　一往下看…網全傻了！

小禎瘦成XS「穿緊身褲同框隋棠」　一往下看…網全傻了！

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

具惠善爆引退！　親寫97字道別訊息「我不懂愛也不信了」

具惠善爆引退！　親寫97字道別訊息「我不懂愛也不信了」

《玩很大》突襲寫真女星素顏！　她黑Bra被翻出…蕾菈「超兇細肩帶睡衣」掉半球

《玩很大》突襲寫真女星素顏！　她黑Bra被翻出…蕾菈「超兇細肩帶睡衣」掉半球

是他爆料阿嬌老公約砲！　公開道歉信認了「捏造」：我一時衝動

是他爆料阿嬌老公約砲！　公開道歉信認了「捏造」：我一時衝動

男星拍戲「故意一上一下」偷吃豆腐　導演看鏡頭嚇到：X！你沒穿內褲喔

男星拍戲「故意一上一下」偷吃豆腐　導演看鏡頭嚇到：X！你沒穿內褲喔

真人娜美「情趣版中洞泳裝」邪惡尺度18+　渾圓南北球只靠1條線框住

真人娜美「情趣版中洞泳裝」邪惡尺度18+　渾圓南北球只靠1條線框住

兒子都生了還被抓劈腿！男星懺悔補簽字結婚　老婆穿白紗「表情超僵」

兒子都生了還被抓劈腿！男星懺悔補簽字結婚　老婆穿白紗「表情超僵」

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

舞台煙火突爆炸！女歌手「被射穿水蛇腰」慘死觀眾眼前　公司哀痛出面說明

舞台煙火突爆炸！女歌手「被射穿水蛇腰」慘死觀眾眼前　公司哀痛出面說明

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

17歲女兒懷孕！　堅持要生…鋼鐵爸擋不住淚崩放手「最後1句話」她心揪痛哭了

小禎瘦成XS「穿緊身褲同框隋棠」　一往下看…網全傻了！

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

具惠善爆引退！　親寫97字道別訊息「我不懂愛也不信了」

《玩很大》突襲寫真女星素顏！　她黑Bra被翻出…蕾菈「超兇細肩帶睡衣」掉半球

是他爆料阿嬌老公約砲！　公開道歉信認了「捏造」：我一時衝動

男星拍戲「故意一上一下」偷吃豆腐　導演看鏡頭嚇到：X！你沒穿內褲喔

真人娜美「情趣版中洞泳裝」邪惡尺度18+　渾圓南北球只靠1條線框住

兒子都生了還被抓劈腿！男星懺悔補簽字結婚　老婆穿白紗「表情超僵」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

范冰冰, 勝訴, 名譽權糾紛

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 紐約時代廣場驚見肖戰、王一博！　CP粉神應援安利偶像
  2. 范冰冰被罵怒了！　硬起來提告酸民「獲賠70萬台幣」
  3. 張紫妍「唯一目擊證人」涉淫亂罪！cos空姐勾引乾爹斗內　深U側躺雪球掉出
  4. 運將半路趕她下車！　蘿莉塔「超沒品」一聽理由怒譙…他認：韓國司機都很兇
  5. 日本不倫女偶像產後首曬兒照！　「遺傳媽咪優良基因」閨蜜狂讚：長好帥
  6. 他揭2020「韓國瑜最大敗筆」！　柯文哲「配上他」戰力值爆表：超強敵手
  7. 今天是哆啦A夢「-93歲生日」！真實身高體重三圍曝光　數字藏作者小貼心
  8. 朴敘俊光靠表情...演技真的進化！《驅魔使者》其實講的是希望
  9. 路易莎女店長「挺K罩杯收銀」爆紅！　被罵肥…深夜PO「超兇健身片」網：晃到頭暈
  10. 曾志偉爆娶媳婦進門！　曾國祥赴日秘婚6年女友…家人笑著回應了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366