記者蔡芸禛／綜合報導

大陸女星范冰冰前陣子因「逃稅風波」，演藝事業急速冷凍，至今仍在努力復出中。復出後也開始追究網上攻擊她的酸民，連續下來幾場官司皆勝訴。而這次的被告因發布多條侮辱、誹謗范冰冰的微博及貼文，更使用大量「范婦金蓮」等不雅的言語來重傷范冰冰，已經構成侵犯名譽權，被判處需在其微博首頁發表致歉聲明，並賠償范冰冰經濟損失及精神損害，金額高達16萬人民幣（70萬台幣）。

▲范冰冰微博圖片。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

面對網路上的謠言，雖然范冰冰沒有做過多的表態，但這些惡意的重傷謠言，她最終還是沒有忍下，都一一提告。在9月2日范冰冰委託的事務所「北京星權律師事務所」發出聲明，表示知名博主「陳X朋」利用帳戶「秦岭二月」的名稱，在網路上散波謠言，使普通讀者對范冰冰產生作風不佳、品行較差等印象，造成對范冰冰品行的貶損，會充分考量侵權者的主觀過錯，對重複侵權者將給予更為嚴厲的懲戒。

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▲范冰冰委託之律師事務所聲明書。（圖／翻攝自微博／北京星權律師事務所）

人紅是非多，由於范冰冰的話題度高，因此在網路上她的負評也不少，包含之前范冰冰與范丞丞在一起就曾被誤認為兩人是母子關係，還有造謠者稱范丞丞是范冰冰的私生子。除了與弟弟之間的謠言外，她最常被外界議論的就是與李晨的感情問題了，就有知名博主發文稱兩人分手是因為范冰冰私生活過亂。

▲范冰冰與李晨合照。（圖／翻攝自微博／范冰冰）