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紐約時代廣場驚見肖戰、王一博　CP粉神應援向世界安利偶像

記者蔡芸禛／綜合報導

藝人肖戰、王一博兩人因主演電視劇《陳情令》爆紅，累積了大量粉絲，在劇中的兄弟情誼也吸引了許多CP粉們。近期更有土豪粉絲直接租下了紐約時代廣場的電子看板，將肖戰及王一博的帥氣照片展示在大螢幕上，就為了讓更多人認識自己的偶像。

▲▼ 粉絲在紐約時代廣場租下電子看板替肖戰、王一博應援。（圖／翻攝自微博／柚子娛樂）

▲▼ 粉絲在紐約時代廣場租下電子看板替肖戰、王一博應援。（圖／翻攝自微博／柚子娛樂）

▲▼ 粉絲在紐約時代廣場租下電子看板替肖戰、王一博應援。（圖／翻攝自微博／柚子娛樂）

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在紐約時代廣場這地帶活動電子看板的租金可不是一般的貴，死忠粉絲不計成本的為偶像應援，希望能在這人來人往的觀光勝地，讓偶像的曝光度更高。很多肖戰和王一博的粉絲看到都超激動，紛紛在網上留言，「為他們而驕傲」、「哇塞，厲害不愧是你們」、「肖戰王一博一起走花路」、「王一博肖戰友誼長存」等等。

▲▼ 粉絲看見超狂應援紛紛在網上留言支持。（圖／翻攝自微博／柚子娛樂）

▲粉絲看見超狂應援紛紛在網上留言支持。（圖／翻攝自微博／柚子娛樂）

而現實生活中兩人也因為拍戲，結為好兄弟。先前一起錄製綜藝節目，結束後私下還一起聚餐，由此可見兩人的好感情！肖戰2015年參加選秀節目《燃燒吧少年》，組成X玖少年團出道，跨足戲劇演出，因《陳情令》逐漸受到關注，之後新戲將和楊紫合作《餘生，請多指教》，讓人期待之後肖戰的表現！而王一博在戲劇《陳情令》播畢之後也活動不斷，除了出席各種活動之外，在綜藝節目上擔任助理主持也頗有成績，值得期待之後的發展！

▲肖戰在《陳情令》呼喊王一博劇中名字高達122次。（圖／WeTV提供）

▲肖戰在《陳情令》呼喊王一博劇中名字高達122次。（圖／WeTV提供）

 ▲王一博和肖戰齊演《陳情令》廣受歡迎。（圖／翻攝自王一博、肖戰微博）

▲王一博和肖戰齊演《陳情令》廣受歡迎。（圖／翻攝自王一博、肖戰微博）

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肖戰, 王一博, 陳情令, 紐約時代廣場

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