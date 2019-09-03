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17歲女兒懷孕！　堅持要生…鋼鐵爸擋不住淚崩放手「最後1句話」她心揪痛哭了

記者田暐瑋／綜合報導

每個小孩在媽媽眼裡，不管幾歲都還是個寶。一名17歲少女剛上大學就懷孕，害怕得大哭，但為了完成男友「想有一個家庭」的心願，不顧父母反對堅持要生，結婚後連生了兩胎，老公卻變得對家庭不理不睬，甚至對岳父口出惡言。爸爸明知道女兒的未來會很崎嶇，卻還是答應女兒早婚生子，心疼說了「一句話」，讓她瞬間淚崩。

Alice在節目《什麼道理》分享經歷，在17歲時意外懷孕，一開始擔心父母難以接受，偷偷跑了4間診所想墮胎，卻沒人要接，最後只好硬著頭皮跟爸媽說出口，比較明理的爸爸不捨女兒這麼年輕就受苦，建議墮胎，甚至妥協：「我可以讓你們結婚，但是你不要這麼快生孩子。」但她為了讓單親家庭出身的男友有一個完整的家，堅持要把孩子生下來。

▲17歲少女懷孕。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲17歲少女懷孕。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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Alice爸爸拗不過女兒，也覺得女兒的對象不錯，心軟答應生下孩子，當時Alice爸爸語重心長地對她說了一句：「我們要做對的決定，但是我這一刻讓你做了不對的決定，是因為我真的很愛你。」讓她當場淚崩，于美人也心痛說：「這是父母最困難的，就是明知道你前面就一定要跌得很慘，我告訴你不要走，但你要走我還是得放手，等你跌倒我再把你撈起來。」

「沒有一個父母是拿自己孩子有辦法的。」Alice爸爸最後說了這句話，給予她無止盡的包容。她婚後3年又生下第二胎，當時才20歲，但這時候老公開始走樣，天天沉迷打電動，不願花時間陪妻子和孩子，雙方摩擦越來越多，就連Alice爸爸出面勸說，老公卻口出惡言，害得Alice爸爸高血壓發作。

▲17歲少女懷孕。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲17歲少女懷孕。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

看到老公的反應，Alice一瞬間心死，下定決心離婚，離婚後她對當初堅持要結婚生下孩子的自己感到很羞愧，認為現在有多慘就是應證了當初有多荒唐，也讓爸爸很沒面子，事後媽媽也才告訴她，「結婚20多年來，第一次看到你爸哭。」她自責：「我是讓他丟臉的女兒。」

兩性專家鄧惠文則表示，現在人認為未婚懷孕生子、離婚是一種丟臉的事，這些女孩承擔了責任，卻還是覺得是自己的錯，真的讓人非常心痛。她也直言Alice的爸爸當初可以講出那種高度的話，一定不會覺得女兒讓自己丟臉，反而是急切地希望「妳怎麼樣才會真正幸福」。

▲17歲少女懷孕。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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