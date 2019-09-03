X1出道5天奪一位...男團史上最快！「性感擔當」直拍4天飆破40萬

主聽韓樂，副玩首爾專家，對韓娛圈不滅的熱情火力，十幾年來大把鈔票花在演..

文／歐蜜

上周四才剛出道的南韓限定團體X1，僅邁入出道第二週，已經抱走音樂節目第一個一位，頂著最強新人團體的光環打破過去三屆《Produce》學長姐的紀錄！

▲南韓團體X1是選秀節目《Produce X 101》選出的限定男團。（圖／翻攝自X1推特）

今年第四季的《Produce》系列節目，原本因為選票疑雲令眾人議論紛紛，X1不辜負國民製作人的支持，在9月1日錄影的《The Show》節目中登上了第一名（1日錄影，3日才會播但先頒獎）。剛好當天節目出任特別主持人的，正是同為練習生參賽者的Music Works宋有彬，他也特別替X1開心，不僅親手把獎盃送到X1隊長韓勝宇手上，還興奮地大喊「X1讚！」

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▲X1在出道五天後拿下第一個一位，是史上最快！（圖／翻攝自X1推特）

X1出道也是在高尺巨蛋舉辦演唱會，當天擠進兩萬名粉絲。出道演唱會一票難求，當時黃牛票賣到一張數百萬韓圜。出道預售專輯數量也擠身為今年銷售第一名，預售超過42萬張。

MV上線未滿7天，也已經有近2500萬瀏覽數，在外國各大YouTuber觀賞後的評論也是讚譽有加。本業是影片製作拍攝的YouTuber「Form of Therapy」更說X1的《FLASH》是他看過《Produce》歷屆出道曲中，選曲跟MV拍攝手法，是最符合期待值的出道MV。

▼《FLASH》在選曲上跟MV製作都受到專業人士讚譽有加。（影片來源：YouTube Stone Music Entertainment）



可惜上周四在Mnet錄影時，C位金曜漢意外扭傷腳踝，所以可愛的副主打歌《笑起來最美》他無法跟著一起跳舞，但還是有帥氣地將主打歌《Flash》表演完。

另外值得一提的是，擔任隊內大哥Line的韓勝宇、金宇碩、曹承衍，不知是不是因為出道過而較受關注，或是較符合主打歌有個性的性感曲風，金宇碩跟曹承衍個人直拍瀏覽數高達43萬次（截至9/2），而Mnet晚一天才上傳韓勝宇的直拍，瀏覽數也已經衝上39萬（截至9/2）。

▼金宇碩性感魅力，不辜負第二名出道的名次，直拍觀賞次數超越所有隊友。（影片來源：YouTube M2）

雖然過去一周對於X1還有些負面的報導，但熱情的One It（X1官方粉絲名）的確在打榜、銷量等等讓業界驚嘆X1的優異成績，讓大家不得不確認，管他廣告或代言數量，在音樂跟舞台實力上，X1的確是未來幾年大家最矚目的焦點！

本文出自外稿作家：歐蜜