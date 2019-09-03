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朴敘俊光靠表情...演技真的進化！《驅魔使者》其實講的是希望

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

사자 // 驅魔使者 (2019)

主演：朴敘俊、安聖基、禹棹煥

對我而言，朴敘俊是什麼樣的存在呢？他不像我的大叔軍團，每一次出現都能讓我心情澎湃，但是看見他就會不自覺地讚嘆：「咦？怎麼朴敘俊又變了點呢？」，這，就是他給我的感覺。

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▲▼ 驅魔使者，朴敘俊。（圖／車庫娛樂提供）

韓劇《Kill Me Heal Me（台譯：變身情人）》的輕浮、《她很漂亮》的硬殼、《三流之路》的單純到《金秘書為何那樣》的傲嬌、電影《青年警察（台譯：菜鳥警校生）》的運動細胞發達，再到這部電影，他的呆滯眼神沒有變過（大家別揍我），變的是層次的歷練滋味。說簡單點，就是角色沒有太大變化，卻給了一種每一個都不一樣的感覺。這是我認識的朴敘俊。

▲驅魔使者,安聖基,朴敘俊,禹棹奐。（圖／車庫娛樂提供）

說神父、說宗教的電視劇與電影，最近長得好茂盛，而且「神父」角色從金材昱到金南佶到李政宰，各個都有不同的味道，只不過這樣的角色有點膩了。要在一片大森林裡稱為樹中之王，取決於劇本的有力感和爆發點，或是演員的能力處理，而《驅魔使者》這部，我覺得贏在鐵三角演員的組合。

▲驅魔使者,安聖基,朴敘俊,禹棹奐。（圖／車庫娛樂提供）

安聖基真的不用多說，神父角色消化得絲絲入扣，差一點以為他真的是全職神父。禹棹煥除了眼睫毛好美，這個壞壞的角色也很適合他，把優雅帶入邪惡的化身，戲份少但搶鏡。朴敘俊則是把聲音改了一些，比較低沈有穩重的肯定，至於臉部表情可以說下了很多功夫，因為台詞不多又句句簡潔，靠的是表情變化來演繹，演技也有微妙地進步，看了多一分舒服感。

▲▼ 驅魔使者，朴敘俊。（圖／車庫娛樂提供）

電影的節奏拿捏得不錯，導演知道什麼時候該加強火力，什麼時候該收斂底氣，所以敘述上穩健疾進，沒有讓氣氛和火勢掉掉，唯一我能想到的缺點是時間上與要點切入無法達到平衡。兩個小時能做的不多，不能像電視劇一一交代前因後果，只能尋找那個爆發點來載入資訊，可以說美中不足吧。

劇情上用的演員都是底子豐厚的，就連兩名戲份吃重的小孩也演得很棒。驅魔片段不像韓劇《客：The Guest》那麼陰森，這部電影走的是特效式的恐怖，整體看了不會像前者那種毛都站起來，而是會感到心臟猛跳的懼怕。

與其說電影是恐怖路線，我覺得它是在說「希望」的故事。因愛成恨，是許多愛情片的主軸，可當你納入這部電影的題材，這四個字有了不同的意義。

▲▼ 驅魔使者，朴敘俊。（圖／車庫娛樂提供）

微雷！這是分割線！小心！

要有愛，才會有恨，朴敘俊的角色就是這樣。嘴巴上嚷著「我不相信神」，但是打從心裡最相信神的是他自己，假如沒有曾經的信念，又怎麼會變成憎惡呢？帶著這份憎惡的他與被賦予神的禮物的他相見之時，才是抉擇的交錯點，而神父只是暫時的引路者。

爸爸口中的「好人」是怎樣的？是神父那般的聖潔抑或是拳手那般的執著，他猶如站在十字路口，透過電影的情節，在最後做出了秉持「希望」的選擇。爸爸去世的那天，他被神背叛了，從此跌入絕望深淵，不過這深淵在得到了安神父的鋤頭後，奮力地向內裡挖掘，終於在絕望的背後找尋了救贖自己的希望。

▲▼ 驅魔使者，朴敘俊。（圖／車庫娛樂提供）

臉上不見的笑容是他的絕望，手上不斷溢血的聖痕則是他的那道希望，而鋤頭發揮作用的那日，就是他懷疑安神父結果沒去幫忙，但最後還是出現拯救神父，在孩童包圍擁抱，重拾微笑的那一日。

“우리가 어렸을때 부모를 따르는 이유는,
부모님이 옳아서가 아니라,
부모님이 우리를 사랑한다는것을 알기 때문이란다.
我們小時候跟隨（聽從）父母的理由，
並不是因為父母做的都是正確的，
而是因為我們知道父母是愛我們的。”

以上是安神父說給朴容厚的一段話，我覺得深入想後很有意義。我們初時相信一件事可以沒有理由，就像自出生就相信父母也是那樣，因為當時的我們用最單純的心懷著一份信念—對方是愛我們的。只要有愛，任何事都無法摧毀我們；只要有愛，希望也在。

▲驅魔使者,安聖基,朴敘俊,禹棹奐。（圖／車庫娛樂提供）

總的來說，電影在故事方面無法確切伸展，但勝在順暢及選角。導演用對了朴敘俊，給了他很強的安聖基及對點的禹棹煥，所以整體上是部耐看的好電影。推薦給想找回自己的每一個人。

PS：我被我媽很狠地酸了一遍，原因就是朴敘俊的腿比我細啦！

（以上圖片皆由車庫娛樂提供，《驅魔使者》現正在台熱映中。）

本來出自外稿作家：yeonhee
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驅魔使者, 安聖基, 朴敘俊, 禹棹奐, 日韓風

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