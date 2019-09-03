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是他爆料阿嬌老公約砲！　公開道歉信認了「捏造」：我一時衝動

記者李湘文／綜合報導

「醫界王陽明」賴弘國跟香港女星阿嬌（鍾欣潼）剛結婚1年，近日突被爆料在Instagram關注正妹，還有疑似「約砲證據」流出，引發大眾譁然。然而，疑似最初爆料的網友在2日深夜發文，招認「是我捏造事實」，並上傳手寫信，鄭重向阿嬌、賴弘國和受到牽扯的女網紅道歉。

▲是他爆料阿嬌老公約砲！公開道歉信認了：我捏造事實。（圖／翻攝自微博／賴弘國528）

▲賴弘國被網友爆料出軌。（圖／翻攝自微博／賴弘國528）

爆料網友在道歉信中解釋，他有位朋友很喜歡阿嬌，無意中發現賴弘國關注了網紅IG，當時不知道女生只是客戶，於是2人「一時衝動生氣」就截圖，把這個內容發給了微博營銷號，「我們完全不知道營銷號會發出，發現後馬上叫他刪除，並告訴他後果會很嚴重，求了他一個多小時，但是他一直未刪。」

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對於這次爆料造成的影響，該網友懺悔「我們對自己的行為深感愧疚」，也對所有當事人感到抱歉，「我知道無論怎麼道歉都無法彌補對你們造成的影響和傷害，我在這裡向你們表示誠摯的歉意，這些不是事實的話對你們造成的不良影響和傷害，本人萬分愧疚和抱歉，保證吸取教訓，日後將謹言慎行。」

▲是他爆料阿嬌老公約砲！公開道歉信認了：我捏造事實。（圖／翻攝自微博／TanGuo_）

▲網友公開道歉信。（圖／翻攝自微博／TanGuo_）

面對這次風波，賴弘國也委託律師，在2日晚間7點左右發出聲明，強調這些虛假消息已經造成當事人名譽損害。律師警告，如果轉載假消息的人不立刻停止，將會透過法律途徑，追究所有人的法律責任，採取強硬手段解決謠言。

▲是他爆料阿嬌老公約砲！公開道歉信認了：我捏造事實。（圖／翻攝自微博／自在梵朵娛樂）

▲賴弘國委託律師發出警告。（圖／翻攝自微博／自在梵朵娛樂）

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