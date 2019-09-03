《模犯生》阿班「單眼皮→雙眼皮」　變身中二屁孩擋「小姑姑女神」桃花

記者蕭采薇／綜合報導

繼《把哥哥退貨可以嗎》、《限時好友》後，泰國最矚目爆笑愛情喜劇《只有我能喜歡妳》（Love and Run），找來全台破億天菜《模犯生》「阿班」查農桑提納同庫（Chanon Santinatornkul），演出捍衛「漂亮小姑姑」的屁孩。

▲《模犯生》阿班變身幼稚中二屁孩。（圖／威視提供）

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以「阿班」一角而躍身為新世代男神小鮮肉查農桑提納同庫，顛覆《模犯生》中天才資優生形象，在新片中變身幼稚十足的中二屁孩，為了保護小自己一歲的女神小姑姑，他使出渾身解術出各式奇招，試圖斬斷女神的所有桃花，從彈指神功、大力金剛腿到人體電燈泡，所有超狂絕招讓網友們看完預告笑到翻過去。

▲阿班在《只有我能喜歡妳》替「女神」小姑姑擋桃花。（圖／威視提供）

《只有我能喜歡妳》描述查農飾演的阿杜，從小就非常保護小自己一歲的漂亮小姑姑小琳，工作後的小琳更是魅力無窮，吸引了眾多蒼蠅，讓阿杜決定一一出奇招驅逐這些覬覦小琳的臭男生，保護好心目中的超級女神。

▲《模犯生》阿班變身幼稚中二屁孩。（圖／威視提供）



查農完全不顧形象的逗趣演出，讓粉絲笑喊：「有這種天菜姪子也太幸福了！」「想被查農保護！」值得一提的是，過往以「單眼皮」深植人心的查農，去年《模犯生》宣傳後，將自己招牌瞇瞇眼割成雙眼皮。許多女粉絲直呼查農的雙眼的電力再升級，紛紛留言表示：「新的阿班我可以。」《只有我能喜歡妳》將於2019年9月27日上映。