《親愛的》李現爆紅前3年沒戲拍！窮到拍廣告求生：我什麽都沒有

記者林奕如／綜合報導

李現演出《親愛的熱愛的》男主角韓商言爆紅，甚至被封為「七月現男友」，戲雖下檔但人氣依舊不減，近期參與節目《非常靜距離》專訪，坦言北京電影學院畢業後有3年沒戲拍，「我什麽都沒有，所以有很多戲是不能被選上的。」他不開口向父母要錢，因此全靠拍廣告生存。

▲李現被封為「七月現男友」。（圖／翻攝親愛的微博）



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李現和女主角楊紫是北京電影學院表演系2010級的同學，相較楊紫童星出道，這些年戲約不斷，一路晉升新小花旦，他在合演《親愛的》之前名氣較小，甚至他還玩笑：「楊紫老師帶我。」沒想到因此戲人氣暴漲，他說：「我不是很喜歡用爆紅這個詞來形容自己，因為其實有點否定自己之前的努力。」他坦言，不受影響是假的，但就是努力做好本職工作，做好演員角色。

▲李現飾演韓商言爆紅。（圖／翻攝親愛的微博）

事實上，他出道8年才因這部戲讓大家認識他，之前無名拍戲時，劇組沒有額外派車，他因此跟著飯車一起走，從中午放飯等到黃昏，只為了黃昏一場戲，他不以為意，等是演員工作一部分。

▲李現畢業後不開口向父母要錢。（圖／翻攝優酷）

為戲十分拼命的他，拍《河神》因冬天泡水太多得了慢性胃炎，拍《劍王朝》吊鋼絲造成腰肌勞損，拍《春江花月夜》時坐骨神經有問題，被問到父母親知道嗎，他連忙說這段剪掉好了，一段訪問完，讓主持人也直呼：「我終於知道你們為何著迷他了。」