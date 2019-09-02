《紺青之拳》「柯南」變黑了！　網看影片嚇一跳：以為服部也被餵藥

記者蕭采薇／綜合報導

日本超人氣動漫《名偵探柯南》連載25年，電影版更是票房常勝軍，大朋友、小朋友都愛看。第23部電影《紺青之拳》台灣已經在7月上映，不過大陸得等到9月，近來預告在大陸釋出後，不少網友都震驚表示：「柯南怎麼變黑了？」

▲《紺青之拳》是《名偵探柯南》第23部動畫長片。（圖／翻攝自Facebook）

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《名偵探柯南：紺青之拳》預告中，沒有護照無法出國的柯南，卻被基德以魔術手法強行帶到新加坡。但當他現身時，沒戴眼鏡加上明顯更黝黑的皮膚，讓不少大陸網友開玩笑說：「嚇死我了，我以為服部平次也被餵藥了！」也讓「柯南黑了」登上熱搜第一。

▲《名偵探柯南：紺青之拳》預告中，柯南皮膚變黑了。（圖／劇照）

大陸版預告另一亮點，是由負責《柯南》配音的聲優高山南的獨家錄音，先以日文邀請觀眾進電影院觀賞，最後竟然用中文「謝謝大家」收尾，難得聽到柯南說中文，童真的聲音迷倒粉絲，網路留言狂刷「好可愛」。

▲皮膚變黑的柯南，被網友笑說以為是服部平次。（圖／劇照）

《紺青之拳》故事講述世界最大的藍寶石「紺青之拳」，在19世紀末隨著海盜船一起沉沒在新加坡近海，當地富豪計劃將它打撈上岸，然而就在公開場合現身之際，濱海灣金沙酒店發生殺人案件，案發現場留有怪盜基德染血的預告信。