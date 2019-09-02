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Lovelyz美珠「屁股朝地慘摔」！　爬起「面帶微笑跳完」...影片曝光網心疼　

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團Lovelyz成員美珠，以精湛的舞藝以及滿滿的綜藝感，累積許多死忠鐵粉支持，日前在受邀參加演出的舞台上，因雨水導致舞台地板濕滑，慘摔在舞台上，影片一曝光後，引來粉絲憤怒「這種事情到底要發生幾次」。

▲Lovelyz成員美珠在舞台上慘摔。（圖／翻攝Lovelyz官方IG）

▲Lovelyz成員美珠在舞台上慘摔。（圖／翻攝自IG／official_lvlz8_、YouTube／ARAY_HOPE）

Lovelyz在1日受邀出席《THE SHOW WITH 2019 POHANG K-POP CONCERT》，一連帶來2首經典歌曲，其中表演到《Beautiful Days》，成員美珠在走位時，因舞台上積了雨水，不慎「屁股朝地慘摔」，且在滑倒前腳踝疑似拐了一下，當下她馬上站了起來並接著表演，之後在蹲下來的動作時可以看得出來左腳踝似乎不太舒服，而她卻依然敬業地全程保持微笑，還對著台下的粉絲打招呼，直到表演結束才痛得緩緩蹲下，露出痛苦的神情。

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▲美珠左腳踝疑似也受傷。（圖／翻攝YouTube／ARAY_HOPE）

▲美珠左腳踝疑似也受傷。（圖／翻攝YouTube／ARAY_HOPE）

美珠慘摔的影片在上傳之後，引起粉絲一片心疼「美珠2016年的時候腳才受過傷...好擔心」、「光看都覺得爆痛」、「為什麼下雨還要讓她們穿有跟的鞋子？」、「屁股直接著地，很容易有後遺症」，也有網友在看完影片表示「真的很敬業」、「摔成那樣一定很痛，還要面帶微笑真的不容易」、「每年都會發生這種事，主辦單位們可以用點心嗎？」。

每年到了雨季，幾乎都會傳出偶像在表演時慘摔在舞台上的消息，GFRIEND的Yuju、宇宙少女的璉靜、Seventeen的Hoshi、SF9的澯熙等等，都曾在戶外舞台上因地板過濕而滑倒。

▲Lovelyz成員美珠在舞台上慘摔。（影／取自YouTube／ARAY_HOPE）

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