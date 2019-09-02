記者李湘文／綜合報導

港星張致恒先前被爆劈腿5女，公開道歉「我的惡行傷害了所有人」，得到「正宮」雯雯原諒，正式註冊結婚成為一家人，2日帶著老婆、兒子到律師處簽字。他穿著一身正裝面對媒體，為之前引起的紛爭再度道歉，並在雯雯面前承諾：「我之後會好好疼惜老婆和寶寶，對老婆一心一意。」

▲張致恒帶著老婆雯雯、小孩現身，簽字結婚。（圖／CFP）

張致恒2日上午穿著一身黑白禮服，帶穿白紗的雯雯、5個月大兒子到律師大樓簽字，之後又下樓接受媒體採訪，在鏡頭前親吻老婆臉頰，大方曬恩愛。但相較於他，不是演藝圈內人的雯雯則顯得表情僵硬，似乎很不想公開拋頭露面，更一度拒絕拿下身上披的外套拍照。

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▲張致恒在鏡頭前大方吻老婆，但女方的表情一直很僵硬。（圖／CFP）

據《東網》報導，張致恒談到先前的劈腿糾紛，強調今後會一心為家庭努力，「希望大家多給我一次機會，我在這裡向大家道歉，困擾到大家不好意思，之後會好好疼惜老婆和寶寶，給他一個好的成長環境，對老婆一心一意。」而老婆對這番話有什麼看法？她只簡單回應：「謝謝。」

▲張致恒跟雯雯簽字結婚。（圖／翻攝自張致恒Instagram）

張致恒透露，事情爆發後反省了1個月，每天在家照顧老婆和寶寶，也會負責煮1天3餐。他之後還有工作要做，中秋節過後要到大陸拍戲1個月，承諾自己會好好改過，「我始終是做錯，很感謝身邊的人不放棄我、支持我。」至於跟雯雯的婚禮應該會到1年後才舉行。

▲雯雯結婚心情喜悅。（圖／翻攝自張致恒Instagram）

雯雯2日晚間在Instagram發文，分享簽字結婚的心情：「今天我真的很快樂，因為找到他一起走下去，也有家人朋友們的支持。」她解釋，因為今天心情太緊張，加上不懂得如何面對媒體，所以才會顯得面無表情，但還是想謝謝大家祝福，「希望大家都要健康快樂生活！」

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