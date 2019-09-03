金鐘54／美女主播王偊菁挺7月孕肚忍痛爬陡山　回家看播出嚇傻

記者蕭雅玲／台北報導

美女主播王偊菁搭檔補教名師呂捷主持三立《呂讀台灣》行腳節目，今年二月才首播，短短半年就入圍金鐘54「自然科學及人文紀事節目主持人獎」，還正在請育嬰假的她，得知自己入圍金鐘時，正在忙著照顧小孩，突然接到長官打來的電話，除了提醒她要趕快減肥，原本32C的罩杯的她在生完第二胎後罩杯也跟著升級，製作人還建議她可穿爆乳裝出席金鐘盛會，讓她哭笑不得。

▲王偊菁搭檔呂捷主持三立《呂讀台灣》。（圖／記者湯興漢攝）

《呂讀台灣》今年二月首播，當時王偊菁挺著七月大肚接下主持棒，主持兩個多月，便請假去生小孩，沒想到人還在請育嬰假，得知節目入圍主持人獎感到很開心，製作人提醒她減肥時，她還不忘幽默表示，走紅毯旁邊是搭檔呂捷，「他身形那麼大隻，好像也不用太在意吧！」她透露，當初接下主持棒知道要與呂捷搭檔主持時，壓力大到緊張不已，「因為他（呂捷）的網路節目《水肥戰》曾創下高點閱率，我又不是走那個路線，所以第一次錄影前還擔心會接不上話，或是默契不好，沒想到等正式錄影時，才發現我想太多了！」

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▲王偊菁在懷胎七個月時接下主持棒，與呂捷一起出外景。（圖／三立提供）

而節目首次出外景時王偊菁已懷有七過月身孕，印象最深刻是有次出外景挺肚去爬一座陡峭山坡，面對險峻的路況，當下呂捷與製作團隊都為她的狀況擔心不已，但她為了不影響團隊作業，堅持忍肚痛爬到目的地，後來回家看播出時，才驚覺路況不只糟且危險，她也說，「當時因為已是最後一卡的拍攝，我心想別人可以為何我不行？所以沒想太多硬著頭皮上去，把拍攝完成瞬間，才發現身體有點不舒服！」敬業的態度果真讓金鐘評審看到，在「生子後」帶來喜訊，與呂捷一起入圍「自然科學及人文紀事節目主持人獎」。