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貝克漢兒開趴慶生…夫妻倆遭爆「平時愛曬孩卻缺席」　跑腿雜事全丟4褓姆！

記者阮巧雯／綜合報導

英國「足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）和老婆維多利亞（Victoria Beckham）育有3子1女，兩人常常曬4位寶貝照片，一家6口感情甜蜜，羨煞不少人。近日是二兒子羅密歐貝克漢（Romeo Beckham）17歲生日，大家為他開趴慶生，但卻有人爆料，平時總是分享幸福全家歡的夫妻倆，在這重要時刻竟然不在現場。

▲▼貝克漢二兒子羅密歐17歲生日。（圖／翻攝自IG／romeobeckham）

▲貝克漢二兒子羅密歐近日正式變成17歲。（圖／翻攝自IG／romeobeckham）

據外媒《THE SUN》指出，於英國時間8月30日（周五），一群人在倫敦一間高級披薩餐廳替羅密歐慶生，就有當時也在場的人爆料表示：「貝克漢和維多利亞總是在Instagram塑造完美生活模樣，不斷曬出4位小孩的生活日常，但他們卻根本沒到場這個慶生派對。」更補充，派對現場大小事，全都是由「4位褓姆」一手包辦。

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▲▼維多利亞發文祝賀二兒子17歲生日。（圖／翻攝自IG／victoriabeckham）

▲爆料者表示，貝克漢夫婦總是在IG曬小孩，二兒子生日趴卻根本沒到場。（圖／翻攝自IG／victoriabeckham）

貝克漢夫婦對爆料消息並未做出任何回應，其實羅密歐的生日是9月1日，英國時間禮拜天，他才「正式」變成17歲。而當天夫妻倆就有帶著4位小孩共進午餐，一同慶祝二兒子生日，也各自在IG發文，獻上對寶貝滿滿的愛與祝福。

▲▼維多利亞發文祝賀二兒子17歲生日。（圖／翻攝自IG／victoriabeckham

▲羅密歐生日是9月1日，當天貝克漢夫妻就有帶著4位小孩一同慶祝羅密歐生日。（圖／翻攝自IG／victoriabeckham）

▲▼維多利亞發文祝賀二兒子17歲生日。（圖／翻攝自IG／victoriabeckham）

▲▼貝克漢和維多利亞也在9月1日當天，在IG發文為正式變成17歲的二兒子獻上滿滿祝福。（圖／翻攝自IG）

▲▼貝克漢發文祝賀二兒子17歲（圖／翻攝自IG／davidbeckham）

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大衛貝克漢, David Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham, 羅密歐貝克漢

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