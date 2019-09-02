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圓圓解放辣曬比基尼！　尬巨肌猛男「全身濕了」

▲圓圓連續7年主持貢寮海洋音樂祭。（圖／圓圓提供）

▲圓圓連續7年主持貢寮海洋音樂祭。（圖／圓圓提供）

記者翁子涵／台北報導

DJ圓圓目前已累積超過4千場的主持，今年更是第7年連莊主持貢寮海洋音樂祭，她每年在舞台上都穿著比基尼，讓觀眾大飽眼福，圓圓敬業地笑說：「海祭已經像是我的家了，所以每年穿上吸睛的比基尼是我的本份啦！」

▲圓圓連續7年主持貢寮海洋音樂祭。（圖／圓圓提供）

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▲圓圓辣秀好身材。（圖／圓圓提供）

今年更是海祭第一年舉辦電音趴，找來9位不同的DJ一展身手，讓貢寮海邊瞬間變成五光十色的派對，圓圓也在一旁隨著音樂搖擺起舞，她一度跳到太沉醉差點忘記上台串場主持，但也被粉絲稱讚她的嗓子是「鐵嗓」，怎麼大吼大叫都不會破音。

▲圓圓連續7年主持貢寮海洋音樂祭。（圖／圓圓提供）

▲圓圓借來保時捷跑車助陣。（圖／圓圓提供）

這次圓圓還特地找友人借來一台保時捷跑車助陣，一路從台北開到北海岸，搭配比基尼妝扮，回頭率飆升，不過鮮少開車的她，讓坐在車上的工作人員十分緊張，開玩笑跟圓圓喊話：「請不要讓我的生命受到威脅！」圓圓則笑回自己可是安全駕駛，即便開保時捷，時速都控制在50而已。

▲圓圓連續7年主持貢寮海洋音樂祭。（圖／圓圓提供）

▲圓圓找來費丹尼擔任「濕身大使」。（圖／圓圓提供）

每年她在大舞台主持都會和台下觀眾一起玩水球，今年找來二分之一強型男費丹尼來擔任「濕身」大使，露出精壯的六塊肌身材，和台下的觀眾互K水球，場面熱鬧。

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