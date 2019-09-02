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《阿斯達》其實結合南韓「檀君神話」！第三部開播前必知5大背景

韓國的筆記 次長

自2013年意外收看了韓國的綜藝節目後，一腳滑入韓國的世界，透過韓國大..

文／次長

我最近最最最喜歡的電視劇，就是《阿斯達年代記》了，雖然次長進入韓劇退休狀態（？這是什麼狀態），劇追得慢、心得也很少，但是《阿斯達》真的是讓我週週期待，難得又會看得令我集集心情激動、又焦燥等下週快來的電視劇，但7月初看到片尾寫「第三季要等到9月7日」，我真的快崩潰了，我真的好恨季度性電視劇啊！怎麼可以讓我等到9月7日，有沒有人性啊！！！！！（崩潰1000字）

▲▼阿斯達年代記,宋仲基,金智媛,張東健,金玉彬、金聖義（圖／Netflix提供）

（圖／Netflix提供）

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我想一堆人可能看到這劇的奇裝異服，根本就沒進場，或是在一、二集打開看到懷疑人生，想說看到什麼鬼？但是這劇真心是越看越好看！！毒性超強，跟吸貓一樣high～～所以這篇是為了還沒進場的，跟很早棄劇的朋友寫的一、二季快速簡略的大綱文，也在7日即將播出第三部前回顧一下！

【作家都是名品編劇】
編劇金榮昡和朴尚淵，他們十分擅長編寫劇情龐大的歷史劇，特別是金榮昡作家，就是寫出家喻戶曉的《大長今》的名編！

▲《阿斯達年代記》總複習。（圖／翻攝自tvN）

▲編劇朴尚淵（左）與金榮昡。（圖／翻攝自tvN）
而在金榮昡與朴尚淵作家合作後，他們履次再創佳作，不論是在過去講訴國家、政治是什麼的《六龍飛天》，或是講訴世宗大王為什麼為人民發明韓文的《樹大根深》，或是到講述一個國家起源的想像史《阿斯達年代記》，都有共同的特色。

編劇擅於運用令人思辯的台詞跟對話，並透過主角們傳遞戰勝逆境、人定勝天的故事，他們習慣在故事開頭，散下許多不同的支線，後面再慢慢收攏，並知道如何運用人們的好奇心勾住觀眾，故事兼具通俗易懂，具正義感及正向義意，所以喜歡他們劇的朋友，一般都會成為老主顧。

▲▼《阿斯達年代記》宋仲基、張東健、金智媛。（圖／Netflix提供）

（圖／Netflix提供）
【故事背景巧思】
強烈建議想收看這部劇的朋友，一定要去看劇前的介紹篇，在那集中，有很長一段編劇分享創作過程的對話，會讓大家更了解這個故事背後的綱要。金榮昡作家說，《阿斯達年代記》的創作起源是他快十年前，去參加了一場關於原始人類的講座後，開始對原始人類的生活產生有趣的想像，於是開始編寫這部作品。

《阿斯達年代記》劇中的阿斯達，作家稱是從英文的Earth（地球）中，取其arth（아스）做為名稱，加上在韓國檀君神話裡，最後檀君隱居成神的地方阿斯達（아사달），取其字尾的달字，而組裝成아스달。

▲《阿斯達年代記》總複習。（圖／翻攝自tvN）

（圖／翻攝自tvN）

其實以韓文字來看，電視劇阿斯達（아스달）與檀君神話裡提到的阿斯達（아사달）是不一樣的。但檀君神話原文是以漢字編寫，在古文本裡，檀君最後隱居的地方文本裡就是寫著阿斯達，而中文片名在翻譯아스달時，也以直接音譯翻成阿斯達，莫名又成為相同的名稱。

▲《阿斯達年代記》總複習。（圖／翻攝自網路）

（圖／翻攝自網路）

【結合南韓檀君神話】
但不論名稱是否相似，在故事中相同的是，這是一個關於建國的神話故事，在那個人類尚未擁有國家制度的年代裡，國家又是如何誕生於人類生活的世界裡，《阿斯達年代記》的故事中，通過人類如何馴服了動植物、發展出能煉制金屬的技術，文字也開始被始用，但為了使用技術就需要養活更多的人，也需要更多土地資源，為了人類種種的慾望，最後連貧窮、階級與奴役的觀念也出現在人類的世界裡。

▲▼《阿斯達》金智媛波浪長髮曝光！　宋仲基脫衣解放深邃事業線（圖／Netflix提供）

（圖／Netflix提供）

從劇中的各種情節設定看來，《阿斯達年代記》的故事背景是發生在人類剛從新石器時代進入青銅器時代左右，是作家們編寫出想像的國家誕生的神話故事，劇情裡融合了神話元素，或是說，人曾生活過的世界，在那個人們敬畏不可知的神秘力量的年代裡，神話及神又是如何被創造及利用的故事。

▲《阿斯達年代記》總複習。（圖／翻攝自tvN）

（圖／翻攝自tvN）

【瓦韓族的聖地神樹寓意】
編劇相當厲害的，將檀君神話裡的部分融合進《阿斯達年代記》的故事裡，像是「神檀樹」、「熊與虎」、「艾草與大蒜」及劇中最重要的三個「天符印」意像。在檀君神話中「天符印」部分，是想下凡來人間弘益人間的檀雄，他的天神爸爸桓因則授予桓雄三個讓他治理人間的「天符印」。

▲《阿斯達年代記》總複習。（圖／翻攝自網路）

（圖／翻攝自網路）

※天劍、天鏡、天鈴
而在韓文的資料裡，結合蕯滿文化的天符印，是古代社會中象徵統治階層權威的神物，通常被解釋爲青銅劍、八珠鈴、青銅鏡三種東西，三件神物也各代表了不同的意義，刀（劍）代表了斬斷觀念及習慣；鏡子代表心靈根基要像太陽一樣照耀天地萬物；而鈴鐺代表要用真理喚醒全世界，使世界迴盪。作家將出現在檀君神話中的帶著「天符印」治理人間的意象，融合出現在劇中，並象徵劇中三個要角的身份與責任。

從部落走向城邦，再接著要再走進國家的前哨時刻，《阿斯達年代記》的故事就是在描寫這段時間裡的故事，因為種種緣由或個人目的，而在阿斯達鬥爭的這些人，也是人類過去的共同故事的想像劇。

次長將會在開播前，一一喚起大家對《阿斯達年代記》的記憶，請繼續鎖定後續解析唷～

本文出自外稿作家：次長

自2013年意外收看了韓國的綜藝節目後，一腳滑入韓國的世界，透過韓國大眾文化認識了全然陌生的韓國。2014年末開始以「韓國的筆記」在臉書活動，當時最流行的劇就是《未生》，在100人不到的粉專裡莫名地被稱為次長。看更多請至粉絲團【韓國的筆記】看更多次長專欄文章

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