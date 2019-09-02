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小禎瘦成XS「穿緊身褲同框隋棠」　一往下看…網全傻了！

記者許皓婷／綜合報導

藝人小禎（胡盈禎）靠著運動及控制飲食，成功甩肉約40公斤，並恢復以往的模特兒等級身材，她近日和隋棠的同框合照曝光，被發現她的腿竟和身旁的好友一樣細，意外成為亮點。

▲小禎同框隋棠。（圖／翻攝自Instagram／小禎、隋棠）

▲小禎、隋棠私下擁有好交情。（圖／翻攝自Instagram／小禎、隋棠）

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小禎甩肉40公斤後，還拓展副業，宣布創立個人服裝品牌「WhoKaren」，原來她是受到好友邀請，因為隋棠搶先創立了個人服飾品牌「suitangtang」大受好評，便將觸角擴大，找來狂瘦40公斤的她一起聯手搶攻服飾業，兩人近日在品牌的慶祝活動上同框，更被發現她的腿已經跟一旁的隋棠一樣細，瘦身成果亮眼。

▲小禎同框隋棠。（圖／翻攝自Instagram／小禎、隋棠）

▲▼小禎、隋棠在服飾品牌慶祝活動同框。（圖／翻攝自Instagram／SUITANGTANG）

▲小禎同框隋棠。（圖／翻攝自Instagram／小禎、隋棠）

事實上，小禎先前因為罹患「多囊性卵巢症候群」，短短半年爆肥20公斤，她靠著運動及控制飲食，成功甩肉約40公斤，她更曾分享過瘦身有成的關鍵，不乏就是戒酒、戒辣、運動，「運動是10％，飲食是90％，忌口是真的很難。」現在吃飯的時候，她會先吃肉再吃菜，中午吃澱粉，晚上後就不碰澱粉。

▲小禎同框隋棠。（圖／翻攝自Instagram／小禎、隋棠）

小禎一雙美腿意外成為亮點。（圖／翻攝自Instagram／SUITANGTANG）

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