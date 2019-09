麥莉牽「女女吻」凱特琳燦笑現身　離婚手續還在跑⋯爽帶「閨蜜」見家長

記者蕭采薇/綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉希拉(Miley Cyrus)與「雷神弟」連恩漢斯沃(Liam Hemsworth)確定離婚,手續約在10月才能正式完成,她與女演員凱特林卡特(Kaitlynn Carter)也更不避諱一同出雙入對。先前才在MTV音樂錄影帶大獎的慶功派對被目擊牽手的兩人,近來更是大方「見家長」。

▲麥莉希拉登上MTV音樂錄影帶大獎舞台,也是婚變後首度登台演出。(圖/CFP)



據外媒報導,麥莉和凱特林穿著白T搭上牛仔褲的「情侶裝」現身,麥莉將手搭在凱特林肩膀上,兩人有說有笑的畫面看起來非常開心,這天她們和麥莉的母親蒂什希拉(Tish Cyrus)一起吃午餐,顯示她們已經是「見家長」的關係。

