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麥莉牽「女女吻」凱特琳燦笑現身　離婚手續還在跑⋯爽帶「閨蜜」見家長

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）確定離婚，手續約在10月才能正式完成，她與女演員凱特林卡特（Kaitlynn Carter）也更不避諱一同出雙入對。先前才在MTV音樂錄影帶大獎的慶功派對被目擊牽手的兩人，近來更是大方「見家長」。

▲▼MTV音樂錄影帶大獎，納斯小子（Lil Nas）以《Old Town Road》拿下「年度歌曲」。麥莉希拉（Miley Cyrus）婚變後首度登台演出。（圖／CFP）

▲麥莉希拉登上MTV音樂錄影帶大獎舞台，也是婚變後首度登台演出。（圖／CFP）

據外媒報導，麥莉和凱特林穿著白T搭上牛仔褲的「情侶裝」現身，麥莉將手搭在凱特林肩膀上，兩人有說有笑的畫面看起來非常開心，這天她們和麥莉的母親蒂什希拉（Tish Cyrus）一起吃午餐，顯示她們已經是「見家長」的關係。

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麥莉宣布離婚的幾個小時前，她與凱特林及幾名女性友人正在義大利科莫湖遊湖，並被拍下穿著比基尼「女女吻」的照片。不過好友們都表示：「她們只是在玩。」堅稱只是好閨蜜，但她們看來卻也漸漸發展出「友達以上」的關係。

▲▼麥莉希拉（Miley Cyrus）牽著凱特林卡特（Kaitlynn Carter）的手現身。（圖／CFP）

▲麥莉希拉牽著凱特林卡特的手，大方一同出席派對。（圖／CFP）

麥莉與凱特林結束度假後，回到洛杉磯也沒有刻意避嫌，同樣被拍到在車內一同外出的照片，但並未有進一步親密的舉動。但在26日深夜的MTV音樂錄影帶大獎的慶功派對，麥莉沒管媒體鏡頭在拍，大方牽著凱特林的手出席，更露出久違的開心微笑。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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麥莉希拉, Miley Cyrus, 連恩漢斯沃, Liam Hemsworth, 凱特林卡特, Kaitlynn Carter

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