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舞台煙火突爆炸！女歌手「被射穿水蛇腰」慘死觀眾眼前　公司哀痛出面說明

記者李湘文／綜合報導

西班牙團體「Super Hollywood Orchestra」日前受邀演出，未料舞台上的煙火裝置突然爆炸，導致30歲的女團員珊絲（Joana Sainz）當場被煙火彈炸穿身亡！經紀公司事後推測應是裝置出問題，然而他們也困惑：「我們已經進行同樣的表演5年了！」不清楚為何突然發生失誤。

▲西班牙女歌手Joana Sainz被煙火意外炸死，經紀公司出面。（圖／翻攝自臉書／Joana Sainz Garcia）

▲▼珊絲跟團員一起表演中，被煙火彈意外炸死。（圖／翻攝自臉書／Orquesta Super Hollywood）

▲西班牙女歌手Joana Sainz被煙火意外炸死，經紀公司出面。（圖／翻攝自臉書／Orquesta Super Hollywood）

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珊絲在8月31日跟團員一起出席音樂節閉幕活動，一直興奮唱跳到隔天凌晨1點多，未料就在氣氛正high、煙火開始噴出的時候，舞台右側的裝置突然「砰」一聲爆炸。待濃煙散去，團員和觀眾才發現珊絲已被炸穿腹部倒地，現場立刻緊急叫來救護車，觀眾中也有醫生、護士上前幫忙急救，但珊絲依然在到院前就沒了呼吸心跳。

▲西班牙女歌手Joana Sainz被煙火意外炸死，經紀公司出面。（圖／翻攝自推特）

▲珊絲在千名觀眾面前被炸倒地。（圖／翻攝自推特）

經紀公司「PRONES 1, S.L.」向大眾證實珊絲的死訊：「整個PRONES大家庭、團員、藝人、朋友們和合作夥伴都非常難過和沮喪。」他們也對媒體解釋，煙火原是表演中的安排，會有個15到20秒左右的show，「沒有人能夠解釋（這次失誤），我們已經進行同樣的表演5年了！」他們推測當天可能是製作煙火的人失誤裝錯，才導致裝置在演出中爆炸。

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