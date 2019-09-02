記者劉宛欣／綜合報導

男星井柏然與女星Angelababy因電影《全城熱戀》結緣，成為好友，在公開場合碰面時也互動頻繁，井柏然甚至在女方結婚時以「娘家人」的身分遞婚戒，足以見得兩人友誼之深厚。女方於2日再度上傳了兩人合照，引起了粉絲熱議。

▲Angelababy與井柏然是多年好友。（圖／翻攝Angelababy、井柏然微博）

Angelababy日前出發倫敦拍攝畫報，於微博上貼出兩人合照，並寫下「這是認真的偶遇」，照片裡可看到兩人毫無遮掩、愜意地一同用餐，引起網友瘋狂轉發。合照PO出後不久，也得到了井柏然的回覆：「簡直了，感嘆，友誼萬萬歲」引來網友圍觀，於貼文下留言「太巧了吧」、「我也想要偶遇！」、「居然在倫敦也能遇見，這機率太小了吧！」、「高顏值聚會」。

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▲Angelababy與井柏然在倫敦偶遇合照。（圖／翻攝Angelababy、井柏然微博）

2人繼《全城熱戀》後，在2016年再度合體演出電影版《微微一笑很傾城》，是演藝圈眾所皆知的好朋友，除了在螢幕上合作，私底下也經常透過社群網站上互動。Angelababy主持的綜藝節目《奔跑吧》第七季於7月收官，當集節目邀請了成員們的圈內摯友，男方也二話不說義氣相挺，參加了節目錄製。

▲井柏然力挺好友Angelababy，參與了《奔跑吧》第七季最後一集。（圖／翻攝Angelababy微博）