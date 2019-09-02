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郭書瑤「新戲約被大元搶走」　9個月沒戲拍…爆全被「她」害的

▲郭書瑤曾是金馬獎最佳新人，近年緋聞多過演藝作品。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

郭書瑤（瑤瑤）自從2016年將經紀約簽給知名製作人陳玉珊後，曾被傳和陳玉珊旗下的王大陸不合，而她更已大半年沒戲拍，據傳部分原因是因為陳玉珊在業界爭議頗大有關，因此許多戲劇女主角人選都略過瑤瑤，最近剛殺青的網路電影《打CALL天團》的女主角之前也因此被大元整碗端走。

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曾以《志氣》獲金馬獎最佳新人的郭書瑤，今年再以《傻傻愛你，傻傻愛我》入圍台北電影獎最佳女主角，接著金馬獎也可能再受青睞，但其實她從《通靈少女2》殺青後，已經長達9個月沒戲拍，最近的作品只有在陳玉珊導演的電影《一吻定情》中客串演出。

瑤瑤（中）因《通靈少女》再創演藝事業高峰，《通靈少女2》殺青後，卻傳出她9個月沒新戲拍。左為范少勳、右為温貞菱。

▲郭書瑤（中）因《通靈少女》再創演藝事業高峰，《通靈少女2》殺青後，卻傳出她9個月沒新戲拍。左為范少勳、右為温貞菱。（圖／鏡週刊）

工作銳減　女一被搶走

今年初，在台灣開拍的網路電影《打CALL天團》選角時，劇組原本曾提出瑤瑤頗適合擔任女主角，導演當下也覺得不錯，沒想到一聽聞瑤瑤的經紀人是陳玉珊後，立刻打退堂鼓，連詢問邀約都沒有，最後女主角被跟瑤瑤氣息頗相似的大元撿走。

大元最近演出網路電影《打CALL天團》，她稱雖然很累，但因為是做喜歡的事，所以撐得下去。（翻攝自大元IG）
 
▲大元最近演出網路電影《打CALL天團》。（圖／翻攝自大元IG）

而瑤瑤的拍片量不大，據悉與她的經紀人陳玉珊有關係。陳玉珊過去在業界傳出不少紛爭，她執導《我的少女時代》，卻有自稱劇組人員爆料，寫千字文給媒體指控陳玉珊多項罪狀，包括團隊組超久、電影拍一半超過半數以上的人連署想退出、跟攝影師鬧翻而臨時換人、自己搞罷工去度假，把工作丟給執行導演，與首次在公司試片卻只找王大陸單獨看等等。

瑤瑤近年事業發展不如她所願，圈內盛傳她開始尋找下一個合作經紀的可能人選。

▲圈內盛傳郭書瑤已開始尋找下一個合作經紀的可能人選。（圖／鏡週刊）

《我的少女時代》賣座，讓陳玉珊和王大陸翻身，兩人緋聞也傳得很凶。王大陸慶功時還把陳玉珊拖下水，甚至來個公主抱。（東方IC）

▲《我的少女時代》賣座讓王大陸、陳玉珊翻身。（圖／東方IC）

情路不順　1年就分手

該片監製葉如芬於爆料曝光時原本還力挺陳玉珊，沒想到後來因為陳玉珊在未告知她的情況下，加碼推出電影全紀錄書籍，讓葉如芬氣得在臉書怒po文，斥責陳玉珊做人不懂告知和尊重，讓她忍無可忍。因為陳玉珊是非多，連帶也影響瑤瑤的事業。

郭書瑤（右）和以綸（左）因合作《稍息立正我愛你》擦愛火，之後還同遊韓國，沒想到才1年多卻驚傳分手。

▲郭書瑤和以綸合作《稍息立正我愛你》擦出愛火。（圖／鏡週刊）

郭書瑤（右）和王大陸（左）因為製作人陳玉珊的關係合作《狼殿下》，但戲外卻傳出2人關係並不好。

▲郭書瑤和王大陸合作《狼殿下》，戲外卻傳出2人關係並不好。（圖／鏡週刊）

瑤瑤除了事業不如預期，情場似乎也失意。瑤瑤和小她5歲的男友以綸因拍戲擦出愛火，去年被拍到喇舌後大方認愛，沒想到戀情僅維持1年多，不久前被爆出已分手，2人的IG也互相取消關注，瑤瑤還發文寫道：「萬物皆有限期，沒有什麼能永遠在一起，也沒有什麼是分不開的，唯有真愛不會消失。」更讓人猜測2人已分開，甚至之前她入圍台北電影獎時，媒體問她以綸是否有傳祝賀訊息，她竟直接說：「干他屁事！」

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鏡週刊, 郭書瑤, 瑤瑤, 大元, 陳玉珊

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