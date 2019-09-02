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23歲AV女優園田美櫻無預警宣布引退！道歉因「私人理由」拍片困難

記者吳孟庭／綜合報導

日本巨乳AV女優園田美櫻6月才來台宣傳，8月原本預計來台參加成人展，卻突然宣布因健康因素缺席，令粉絲感到惋惜，沒想到今（2）日突然宣布10月份發售最後作品後，就會從AV界引退，理由就是健康上的問題，震驚不少老司機！

▲23歲AV女優園田美櫻無預警宣布引退！道歉私人因素拍片越來越困難。（圖／JKF提供）

▲23歲AV女優園田美櫻無預警宣布引退。（圖／JKF提供）

今年才23歲的園田美櫻，雖然僅150公分，卻有著G奶巨乳，拍片4年來已累積120部作品，個人作品也有62部，曾經連續2年入圍成人大賞最優秀女優獎，近年成為片商的第一名台柱AV女優。

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不過稍早她透過IG、Twitter及影像發表引退宣言，先向粉絲道歉，「很抱歉突然發表引退宣言，10月我將推出最後的作品，因為我的健康狀況，讓拍攝AV及活動變得越來越困難，所以才不得不下這個決定。」她也將舉辦最後的見面會與粉絲同樂。

▲23歲AV女優園田美櫻無預警宣布引退！道歉私人因素拍片越來越困難。（圖／JKF提供）

▲園田美櫻坦言因個人健康因素不得不引退。（圖／JKF提供）

園田美櫻2015年初因拍攝《周刊playboy》寫真照片而受到矚目，巨乳與嬌小身材所形成的反差萌讓她聲勢迅速高漲。日前她受邀擔任《JKF 九月封面人物》，換上豹紋高叉爆乳裝，回憶當初入行笑說：「自己對於初次見面的男性連對話都有問題，本身非常內向，一度也懷疑自己是否能勝認AV的工作，還好後來克服心中的恐懼，慢慢地打開知名度，讓大家透過作品認識我。」

▲23歲AV女優園田美櫻無預警宣布引退！道歉私人因素拍片越來越困難。（圖／JKF提供）

▲園田美櫻拍攝超過百部作品，擁有不少死忠鐵粉。（圖／JKF提供）

當時她的第一次海外工作就是獻給台灣，還說「當我在推特上發佈來台灣工作的動態時，有很多台灣的朋友回我『加油』讓我很感動，覺得台灣粉絲特別的讓人感到溫暖。」沒想到穿豹紋的 JKF封面成為絕響，想珍藏她最後擔任AV女優時的身影，粉絲只能開搶了！

 
 
 
 
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‎⋆ ﻿ 【 ご報告 】﻿ ﻿ ﻿ ﻿ 10月発売作品をもちまして﻿ 園田みおんは AV女優を引退します！﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ PRESTIGEさんのサイトにも﻿ 特設ページがアップされているので﻿ みなさん見てください！ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ‪突然の引退発表になってしまって‬﻿ ごめんなさい﻿ ﻿ ﻿ ﻿ 特設ページの動画でお伝えしたとおり﻿ 健康上の都合、AVの撮影やイベントなど﻿ 今まで通り活動する事が厳しくなってしまい﻿ たくさん考えて、悩んで﻿ 中途半端な事をするぐらいなら﻿ AV女優を引退しようと決めました！﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ そして自分の体調と相談しつつ﻿ みんなに直接顔を見てありがとうを言いたくて﻿ ﻿ ・引退イベント﻿ ・ラストオフ会﻿ ﻿ をさせて頂ける事になりました！﻿ ﻿ これがAV女優 園田みおん﻿ 最後のイベントになります﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ AV女優 園田みおんとして﻿ 活動できる時間は 残りわずかですが﻿ 私らしく突っ走っていくので﻿ 最後まで、みんなと一緒に﻿ 園田みおんの人生を歩めたら嬉しいです ☺︎︎﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ 2019.09.02 園田みおん﻿ ﻿ ﻿ #園田みおんAV女優引退

園田みおん（@mion_sonoda）分享的貼文 於 張貼

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

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