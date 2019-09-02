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湯姆希德斯頓帶女伴看網球　全程過嗨「表情包連發」

記者羅凌筠／綜合報導

38歲英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）為百老匯舞台劇《背叛》巡迴4個月，近日他和女主角札維艾希頓相約觀看美網比賽，湯姆希德斯頓身穿海軍藍西裝輕鬆現身，看到激動處完全不顧形象，崩壞表情包連發，反而一旁女伴淡定許多。

▲▼湯姆希德斯頓。（圖／達志影像）

▲▼湯姆希德斯頓（右）、札維艾希頓一起看美網。（圖／達志影像）

這場比賽由英國網球甜心孔塔對上捷克前球后普莉絲可娃，雙方大戰2小時20分，孔塔最後驚險逆轉打進美網8強，湯姆希德斯頓激動到跑出O型嘴，用力握拳為球員加油助威，差點從椅子上彈起來。他也被拍到露齒大笑的興奮模樣，根本撞臉「法鯊」麥克法斯賓德，意外暴露「網球迷弟」的一面。

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▲▼湯姆希德斯頓。（圖／達志影像）

▲▼湯姆希德斯頓（左一）曾和班尼迪克康柏拜區夫婦朝聖溫網。（圖／達志影像）

湯姆希德斯頓主演的《背叛》改編自60年代劇作家品特長達7年的婚外情，他和札維艾希頓飾演一對夫妻，不過近日他為戲接受《紐約時報》採訪時，經紀公司下令有個名字絕對不能提起，那就是他的天后前女友泰勒絲。

▲▼湯姆希德斯頓。（圖／達志影像）

▲▼歌壇天后泰勒絲和湯姆希德斯頓分手3年。（圖／美聯社）

為什麼當初愛得高調，過了3年泰勒絲卻變成「不能說的秘密」？湯姆希德斯頓在談到私生活這一塊時表示：「要控制別人怎麼想或怎麼說，是一件不可能也不該變成可能的事情，從前我沒有意識到有這個必要，但我現在以不同的方式保護我的私生活。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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洛基, 湯姆希德斯頓, 抖森

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