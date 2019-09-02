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雷／李棟旭目睹殺人...結局網嚇翻！《他人即地獄》第二集就死4人

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《他人即地獄》才播出第二集，驚悚結尾大反轉，原本媒體報導李棟旭飾演的牙醫角色應該會是一個心腸好的角色，仿若他在綜藝節目《Produce X 101》中善良的國民代表，沒想到他目睹車子內發生謀殺案，竟作出超狂舉動，讓人不寒而慄，粉絲嚇瘋，「說好的天使呢？」

▲雷／李棟旭目睹殺人...下一秒反轉！《他人即地獄》第二集就死4人。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲李棟旭真面目在第二集就揭曉。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

===以下有雷===
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《他人即地獄》第二集，李棟旭飾演的牙醫露出真實本性，他提著蛋糕盒說要迎接「重要的人」，結果回家路上，看見一台黑車上疑似發生謀殺案，裡面正是一名來查案的刑警，以及住在考試院的陰森房客！

陰森房客從後座勒住刑警脖子，還多次拿刀刺向對方的肚子，兩人在車上發生激烈扭打。然而李棟旭看見刑警雙手沾滿鮮血，經過時卻面不改色，甚至直接把車門打開，重傷的刑警就這麼倒地飛出來，而蛋糕盒裡的內容物噴飛，也是一支支的針頭。

▲雷／李棟旭目睹殺人...下一秒反轉！《他人即地獄》第二集就死4人。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼李棟旭目睹殺人，下一秒竟是把殺人犯給殺死。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲雷／李棟旭目睹殺人...下一秒反轉！《他人即地獄》第二集就死4人。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

接著他對著陰森的房客說，「大叔你果然是個失敗作，我把這件事當作一種藝術，才不是單純的殺人呢！」接著他戴上手套、摀住對方的嘴，甚至直接用手把對方掐死，冷血回應，「所以說為何沒經過我允許就做呢，我們明明有規矩的...」

▲雷／李棟旭目睹殺人...下一秒反轉！《他人即地獄》第二集就死4人。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼李棟旭冷血地問，為何沒經過他允許。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲雷／李棟旭目睹殺人...下一秒反轉！《他人即地獄》第二集就死4人。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

李棟旭根本不是天使般的牙醫師，而是冷血殺人魔，不僅如此，劇尾還揭曉他就是住在任時完隔壁，用隙縫偷看對方的偷窺狂！第二集除了刑警、陰森房客，再加上前面出現的失蹤人口屍體、流氓大叔，一共死了4個人，超意外發展令劇迷冷汗直流。《他人即地獄》目前於愛奇藝台灣站跟播中。

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他人即地獄, 任時完, 李棟旭, 李姃垠, 日韓風

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