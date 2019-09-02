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奧斯卡影帝「親筆信」建議《玩命關頭》男星！他多年不忘奉行偶像忠告

記者林映妤／台北報導

冒險電影《魔法禁界》描述魔法少女艾碧嘉試圖找出「被失蹤」的爸爸，而這位爸爸正是由《玩命關頭：特別行動》裡的病毒教授埃迪馬森（Eddie Marsan）飾演。來自英國，樂於跨國合作演出的埃迪馬森，參演《魔法禁界》最大原因，竟是奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）親自寫信鼓勵！

埃迪馬森曾在英國影集《英倫魔法師》飾演魔法師，讓《魔法禁界》劇組印象深刻，力邀他參與主演。演出不難，最考驗的是要與演小艾碧嘉的童星一起演出感情，「我本身是4個孩子的爸爸，所以我很清楚引導小孩、啟發小孩和培養小孩創意發展的重要性，這也正是我的角色和艾碧嘉的關係。」

▲▼《魔法禁界》。（圖／双喜提供）

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▲▼《魔法禁界》埃迪馬森與可愛小童星對戲。（圖／双喜提供）

▲▼《魔法禁界》。（圖／双喜提供）

埃迪馬森雖然來自英國，卻樂於跨國跟不同劇組合作，當中最大的影響原來是來自奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼一封親筆信的鼓勵！他回憶說：「在我剛入行當演員時，我的偶像是蓋瑞歐德曼，我們的星途還蠻相似的，我和他都是來自平凡的勞工階級背景，這未必是進入演藝圈的理想跳板。有一次，歐德曼寫了一封信給我，他給了我很好的忠告，他說：『艾迪，你要多參與跨國合作的電影，否則就會被定型。』當時我聽從了他的建議，到現在還是奉行不諱，我在世界各國都有演出，而且我喜歡跟年輕導演合作。」

▼《魔法禁界》結合大量童話與工業元素。（圖／双喜提供）

▲▼《魔法禁界》。（圖／双喜提供）

▲▼《魔法禁界》。（圖／双喜提供）

▲▼《魔法禁界》。（圖／双喜提供）

▲▼《魔法禁界》。（圖／双喜提供）

《魔法禁界》結合童話幻想與蒸汽龐克，導演亞力山卓表示：「我們在片中有個飄浮在半空中的要塞，它本身就是一個大型的蒸汽龐克裝置，而且還有配備蒸汽引擎的飛船，當然也有魔法蒸汽龐克武器的引擎。」

這些工業風十足的「魔法引擎」讓導演引以為特色，「我們決定片中出現的每種魔法都應該要有自己的引擎，也就是呈現這種魔法的特殊裝置，比如用某種引擎幫人治療，用另一種引擎戰鬥，要用魔法傳送某個物件也需要另一種引擎，如果你想飛也要用特殊的引擎；所以片中的每位魔法師都隨身攜帶著好幾種不同的引擎，可能是藏在衣服裡或是掛在皮帶上。用不同的引擎所呈現的魔法也不盡相同！」電影9月6日上映。

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