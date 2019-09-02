9m88開唱揪「2鍍金超大咖嘉賓」！　一登台全場尖叫瘋了

記者翁子涵／台北報導

9m88自上月28日開始連續舉辦4場演唱會，邀請Leo王、ØZI、馬念先、落日飛車、擔任嘉賓，台北加場演出時更找來盧廣仲，兩人合唱《100種生活》，引來台下尖叫連連，9m88興奮表示「從國中開始就會聽廣仲的歌」，盧廣仲則說：「之前看完妳的MV，感想是天啊！我長大之後也想要像她一樣」。

▲ 9m88開唱。（圖／爵士寶貝提供）



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金曲歌王Leo王則大展義氣，場場出席，不但演唱《拖油瓶》，也合唱2人的合作曲《陪你過假日》、《最高品質靜悄悄》，9m88笑說：「謝謝金曲歌王來我的演唱會，最近我都在跟大家炫耀我的朋友是金曲歌王」，Leo則機智回道：「可是我早就在炫耀我朋友是9m88了。」，也玩笑說：「不要再叫我金曲歌王了，叫我金曲鴿子，因為我是來傳遞訊息的。」

▲ 9m88開唱揪盧廣仲當嘉賓。（圖／爵士寶貝提供）



此外，和9m88合作《你朝我的方向走來》的馬念先，也在28日的台北場演唱經典歌曲《台北紐約》，並分享和9m88認識經過，他笑說：「謝謝88讓我認識很多年輕的朋友，吳卓源是鄉民老婆，你是榮民老婆！」，讓台下笑翻。

▲9m88和馬念先合唱。（圖／爵士寶貝提供）



9m88也感性對歌迷表示：「花了好多好多時間讓大家認識我以後，結果專輯出很慢，真的很擔心會沒有人聽我的音樂。現在，終於換我自己辦專場了！也謝謝大家這麼捧場，把票買完！」

▲ 9m88和Leo王在台上互虧。（圖／爵士寶貝提供）