田亞霍由愛生恨「綁票+焚屍」　變成神經病竟喊：爽！

記者翁子涵／台北報導

田亞霍新歌《別想我放過你》，詮釋出愛情走到盡頭內心放不下糾結又帶點復仇意味的情緒，田亞霍說靈感來自朋友的分手故事，「題材比較另類，原本覺得公司不要而沒想要收錄在專輯中，沒想到大家都很喜歡，也因為如此成為我專輯最後收錄的歌曲，在歌詞跟曲風算是我創作的一個小突破！」

▲田亞霍在新歌MV過足戲癮。（圖／大鵬經紀提供）

請繼續往下閱讀...

導演比爾賈讓田亞霍在MV中分飾兩角過足戲癮，大玩綁架、撕票和焚屍等，讓一直都想演神經病角色的他直呼：「爽！」，為了讓田亞霍展現病態、瘋癲的一面，導演除了安排他躺在垃圾堆外，還在垃圾堆中不斷跳躍，更讓他拿著各種顏色的煙霧彈對嘴，大量的體力活讓他吃盡苦頭，最後還累到直接躺在垃圾堆打瞌睡，儘管過程辛苦，但看到最後成果非常滿意的田亞霍笑說：「扮神經病扮的很值得！」

▲田亞霍詮釋焚屍。（圖／大鵬經紀提供）



平常神經大條又很樂觀的田亞霍，坦言在自己的感情中，不會出現「別想我放過你」這樣帶有狠的字眼，他形容這首歌是一首另類的自贖情歌，田亞霍表示：「這首歌其實就是唱給那些走不出情傷又不甘心的人，因為在每段感情裡，不被放過的其實永遠都是自己！希望這首歌能給這些失戀、不被愛的人一些鼓勵，要放過自己，多愛自己一些。」

▲田亞霍拿煙霧彈對嘴。（圖／大鵬經紀提供）



被問談感情時有什麼地雷？他表示：「應該是朋友這塊，因為即使是談戀愛，我希望保有我自己跟我兄弟或是朋友相處的時間，能夠一起打德州撲克、哈啦打屁，這個對我來說很重要！」

