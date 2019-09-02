全球最會賺辣媽琪亞拉…破尺度透視洋裝　轉身驚見「高衩緊身三角褲」卡蜜桃！

記者阮巧雯／綜合報導

義大利時尚部落客琪亞拉法拉格尼（Chiara Ferragni）在國際時尚界是位重量級人物，2017年答應男友求婚，2018年寶貝兒子出生，現年30歲的她愛情事業兩得意。琪亞拉常常在IG分享穿搭，是許多粉絲的時尚指標，近日與老公甜蜜出遊被街拍，但她一轉身竟驚見害羞小褲褲，超前衛穿搭，引起網友正反論戰。

▲琪亞拉法拉格尼是許多人的時尚指標。（圖／翻攝自IG／chiaraferragni）

照片中，琪亞拉身穿黑色性感透視洋裝，昏暗光線加上微透膚設計，大片雪白肌膚若隱若現極誘人。但下一張似乎是在光線較明亮時被拍，琪亞拉一轉身，驚見「明顯黑色三角褲」，迷你小褲褲大開高衩，加上超透光緊身裙尾，讓渾圓蜜桃臀一覽無遺！

請繼續往下閱讀...

在 Instagram 查看這則貼文 Chiara Ferragni（@chiaraferragni）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 2 日 上午 2:06 張貼

▲▼琪亞拉法拉格尼辣穿性感透式裝，轉身「黑色小褲褲」全看光。（圖／翻攝自IG、Twitter）

Hey A new gossip news is available

Chiara Ferragni “too nude” on the road to Portofino, raining criticism (PHOTOS) #gossip #news

⬇️Discover more ⬇️https://t.co/lWQZplAxez#gossip — X Gossip (@XGossipNews) September 2, 2019

但大票網友對琪亞拉「超前衛穿搭」似乎感到很困惑，紛紛留言表示：「妳怎麼會選擇上傳這張照片」、「妳很漂亮，但這件衣服的品味我真的無法理解」、「有錢不一定能買到品味」、「妳大露屁屁對其他人非常不尊重」。但也有人認為，琪亞拉身為一個時尚部落客，本來就會穿一些平常人不敢嘗試的或看不懂的衣著，沒有必要大驚小怪。