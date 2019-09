全球最會賺辣媽琪亞拉…破尺度透視洋裝　轉身驚見「高衩緊身三角褲」卡蜜桃！

記者阮巧雯/綜合報導

義大利時尚部落客琪亞拉法拉格尼(Chiara Ferragni)在國際時尚界是位重量級人物,2017年答應男友求婚,2018年寶貝兒子出生,現年30歲的她愛情事業兩得意。琪亞拉常常在IG分享穿搭,是許多粉絲的時尚指標,近日與老公甜蜜出遊被街拍,但她一轉身竟驚見害羞小褲褲,超前衛穿搭,引起網友正反論戰。

▲琪亞拉法拉格尼是許多人的時尚指標。(圖/翻攝自IG/chiaraferragni)

照片中,琪亞拉身穿黑色性感透視洋裝,昏暗光線加上微透膚設計,大片雪白肌膚若隱若現極誘人。但下一張似乎是在光線較明亮時被拍,琪亞拉一轉身,驚見「明顯黑色三角褲」,迷你小褲褲大開高衩,加上超透光緊身裙尾,讓渾圓蜜桃臀一覽無遺!

▲▼琪亞拉法拉格尼辣穿性感透式裝,轉身「黑色小褲褲」全看光。(圖/翻攝自IG、Twitter)

Hey A new gossip news is available

Chiara Ferragni “too nude” on the road to Portofino, raining criticism (PHOTOS) #gossip #news

⬇️Discover more ⬇️https://t.co/lWQZplAxez#gossip