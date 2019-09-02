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姜至奐法庭落淚認性侵「深刻反省中」...網怒：以為這樣可以減刑？

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員姜至奐涉嫌囚禁性侵兩女，遭到警方緊急逮捕，因此退出主演的熱播劇《朝鮮生存記》接受調查。2日下午法院針對姜至奐的性侵、性騷擾嫌疑，展開了第一次公審，面對檢方列出的嫌疑，姜至奐承認了犯罪事實，但表示想不起案發當時的一切情況。

▲姜至煥於2日公審時承認了性侵。（圖／翻攝姜至煥IG）

▲姜至奐於2日承認了性侵。（圖／翻攝姜至煥IG）

檢方在開庭時表示：「被告姜至奐於7月9日在自家房間內，強制性侵了酒醉且處於無法抵抗狀態的A某，之後在相同場所，遭A某質問『在幹什麼』時，性騷擾了一樣處於無法抵抗狀態的B某。」闡述了公訴事由。而姜志奐在被法官問及「是否承認公訴事實」時，回答：「是的，我認為是我的錯，而且深深地反省中。」並流下了眼淚。

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姜至奐律師則表示，案件引起了大眾的關注，無法不考慮輿論狀態，本次公審僅作了簡單的辯護，表示被告處於憂慮的狀態，希望能透過深切的反省，努力的向受害者們謝罪，另一方面也提及姜至奐「至今仍無法想起案發當時自己所做出的行動，感到很慚愧。」

▲姜至煥表示想不起來案發當時所做的事。（圖／《朝鮮生存記》劇照）

▲姜至奐表示想不起來案發當時所做的事。（圖／《朝鮮生存記》劇照）

消息一出，引起了南韓網友的憤怒，紛紛表示「記不起來是要怎麼深切反省？甚至還承認了嫌疑？好驚人」、「看來是想要不擇手段換取減刑」、「《演藝家仲介》都爆料經紀公司跟父母去威脅被害人了，看不出來有在反省」、「不要再演戲了」。

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