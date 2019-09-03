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綠光罩頂！女友手機有「小公主…」曖昧簡訊　孫其君當場抓包崩潰

記者林奕如／台北報導

孫其君在《我們不能是朋友》飾演一心想買房結婚的黎皓一，只按照計畫走，但卻忽略未婚妻周惟惟（郭雪芙 飾）感受，最後得知未婚妻劈腿崩潰，他接受《ETtoday星光雲》專訪坦言，現實生活中，自己有過一段情，也面臨「綠光罩頂」情況，真的打擊很大。

▲劉以豪、郭雪芙、孫其君《我們不能是朋友》。（圖／八大電視提供）

▲孫其君《我們不能是朋友》劇中被未婚妻劈腿。（圖／八大提供）

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孫其君透露和某任女友交往1年半，有一天一起在家裡，看到桌上女友手機傳來訊息，他沒有多想，拿起手機想遞給女友，意外看到開頭就寫「小公主，我想妳…」的曖昧訊息，他當下愣住不說話，隨後還冷靜試探女友：「妳只愛我一個人嗎？」看到女友表情，他證實心中所想，「表情眼神就知道出事，其實就不用再問了。」

▲▼《我們不能是朋友》孫其君專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲孫其君接受《ETtoday星光雲》訪問。（圖／記者李毓康攝）

他得知被女友劈腿綠光罩頂，但維持最後風度，沒有和女友撕破臉，僅冷靜表示：「妳要不要回家想清楚。」從此和她斷了聯繫。孫其君坦言，心理被傷滿中，有大哭1、2天，之後靠運動、打電動，花了一段時間，讓自己從傷害的心態變回來，這樣才能繼續往前看。雖然有過此經驗，但他說，不會有後遺症，也不走主動查勤女友行蹤，或翻看手機這種行為，「兩人之間相處，信任還是最重要。」

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