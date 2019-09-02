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曾之喬拜金釣富二代！《你那邊怎樣》首播「劇情燒腦」PTT爆討論

記者林奕如／台北報導

王小棣擔任《你那邊怎樣我這邊OK》總監製，8月30日在台視首播，該劇以2016年轟動台灣的自動提款機吐鈔盜領案件為背景，劇情將雙線開展，一條故事線在新加坡，另一條故事線則在台灣，網羅藍正龍、曾之喬、范文芳、劉冠廷等實力派演員，看完之後十足燒腦，超創新手法引起討論。

▲▼《你那邊怎樣・我這邊ok》首映記者會-藍心湄,曾之喬。（圖／記者黃克翔攝）

▲藍心湄、曾之喬合作演出。（圖／記者黃克翔攝）

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劇組大玩創新，剪輯出「台灣線、新加坡線」各20集方式，觀眾可以選擇單看其中一條戲劇線，也可以串聯著觀看，在另一條戲劇線上得到如解謎般的補充和解釋，30日台灣線首播，一次播出1、2集，第1集收視0.6（4歲以上平均）、第2集0.49（4歲以上平均），網路上則是評論熱烈，大部分網友表示超燒腦、有些劇情看不懂，很需要好好推理，但有些網友表示，下週將播新加坡線1、2集，一切就可以解釋清楚，手法十分創新。

▲▼《你那邊怎樣・我這邊ok》首映記者會-藍正龍,范文芳。（圖／記者黃克翔攝）

▲藍正龍、范文芳合體飆戲。（圖／記者黃克翔攝）

曾之喬劇中飾演一心想嫁給有錢人的星二代，她表示：「是我演過最混亂的角色，這個角色因為家庭背景，個性中有很多的不安定，我拍得非常過癮，也很高興可以跟台灣及新加坡兩地多位演員交手。」藍心湄十分特別，這次飾演過氣女星，「當初最吸引我的就是這個角色在年輕時是風光一世的女明星，但老的時候很失落，這點讓我最想去挑戰。」

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曾之喬, 喬喬, 藍正龍, 王小棣, 庹宗華, 你那邊怎樣我這邊OK, 藍心湄, 范文芳, 劉冠廷

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