ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《俗女》結局哭慘！謝盈萱帶傷出席見面會　宋緯恩「出櫃」大秀六塊肌

記者李欣容／台北報導

台式新喜劇《俗女養成記》昨（1日）完結篇，平均收視突破2.22，楊麗音、于子育婆媳吵架橋段和宋緯恩出櫃橋段成為高點，宋緯恩還在直播中大秀六塊肌，而謝盈萱因為頸椎受傷許久未出現在鏡頭前，嚴藝文笑說，都是因為謝盈萱閉關養傷，「害我每天都要化妝出門接受採訪。」

▲▼ 俗女養成記 陳嘉明(宋緯恩)在靈堂前出櫃 。（圖／華視提供）

▲謝盈萱出席見面會。（圖／華視提供）

昨日最終回華視特別舉辦「俗女養成記直播見面會」，導演嚴藝文與陳長綸，以及主要演員謝盈萱、溫昇豪、藍葦華、于子育、陳竹昇、楊麗音、吳以涵、陳家逵、宋緯恩都出席。

請繼續往下閱讀...

許久沒有在螢光幕現身的謝盈萱看到攝影機有些緊張，她也一直向大家道歉，因為之前頸椎受傷，缺席宣傳活動，嚴藝文笑說：「陳嘉玲終於來了！因為她我每天都要化妝出門接受採訪。」

▲▼ 俗女養成記 陳嘉明(宋緯恩)在靈堂前出櫃 。（圖／華視提供）

▲于子育、陳竹昇。（圖／華視提供）

而謝盈萱接受主播黃柏齡訪問時表示，當初看了劇本和演員名單，就覺得這部「不參與不行」，還爆嚴藝文的料說：「她每次都會寄給我竹昇哥、麗音姐的演出片段，想激起我的鬥志。」後來看播出感觸很深，看完結篇還哭了兩次。

▲▼ 俗女養成記 陳嘉明(宋緯恩)在靈堂前出櫃 。（圖／華視提供）

▲宋緯恩在靈堂前出櫃 。（圖／華視提供）

▲▼ 俗女養成記 陳嘉明(宋緯恩)在靈堂前出櫃 。（圖／華視提供）

▲宋緯恩秀六塊肌。（圖／華視提供）

最後和謝盈萱在一起的藍葦華，希望之後有第二季、第三季，劇中議員落選的他，還開玩笑說：「以後我不選議員了，選里長比較好中。」

溫昇豪也同樣感動：「真的沒必要每個人都往大都市生活，能在自己的原鄉找到最初的夢想，把自己照顧好是對社會、父母、甚至是對自己最大的負責。」

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

推薦閱讀

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了　「18字果斷切割」

快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了　「18字果斷切割」

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

金秀賢《德魯納》只講10字也狂登熱搜！　IU出道11年「第一次殺青爆哭」

金秀賢《德魯納》只講10字也狂登熱搜！　IU出道11年「第一次殺青爆哭」

具惠善爆引退！　親寫97字道別訊息「我不懂愛也不信了」

具惠善爆引退！　親寫97字道別訊息「我不懂愛也不信了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了　「18字果斷切割」

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

俗女養成記, 謝盈萱, 嚴藝文, 于子育, 宋緯恩, 陳竹昇

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林采緹產後被胡睿兒嫌「奶變垂了」　鬆口認：真的很受傷！
  2. 九三軍人節前夕巧遇韓國瑜　歸亞蕾：明年一定投下神聖的一票
  3. 雷／李棟旭目睹殺人...結局網嚇翻！《他人即地獄》第二集就死4人
  4. Leo王和春艷工作室曝光！　他霸氣嗑甘蔗...小鬼牙齒卡住糗了
  5. 好犧牲！吳思賢跟「豬」拍吻戲　潔癖病發作：可以讓牠用漱口水嗎？
  6. 曾差點關台、拍《與惡》爆紅刷紀錄！公視第7屆董監事候選人名單出爐
  7. 帥氣少東接下4代老店　「你是我師父」逼哭40年家臣
  8. 奧斯卡影帝「親筆信」建議《玩命關頭》男星！他多年不忘奉行偶像忠告
  9. 周杰倫演唱會「總帶朋友上場」！粉絲怨：不要再找他們　他耿直回應了
  10. 9m88開唱揪「2鍍金超大咖嘉賓」！　一登台全場尖叫瘋了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366