《俗女》結局哭慘！謝盈萱帶傷出席見面會　宋緯恩「出櫃」大秀六塊肌

記者李欣容／台北報導

台式新喜劇《俗女養成記》昨（1日）完結篇，平均收視突破2.22，楊麗音、于子育婆媳吵架橋段和宋緯恩出櫃橋段成為高點，宋緯恩還在直播中大秀六塊肌，而謝盈萱因為頸椎受傷許久未出現在鏡頭前，嚴藝文笑說，都是因為謝盈萱閉關養傷，「害我每天都要化妝出門接受採訪。」

▲謝盈萱出席見面會。（圖／華視提供）

昨日最終回華視特別舉辦「俗女養成記直播見面會」，導演嚴藝文與陳長綸，以及主要演員謝盈萱、溫昇豪、藍葦華、于子育、陳竹昇、楊麗音、吳以涵、陳家逵、宋緯恩都出席。

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許久沒有在螢光幕現身的謝盈萱看到攝影機有些緊張，她也一直向大家道歉，因為之前頸椎受傷，缺席宣傳活動，嚴藝文笑說：「陳嘉玲終於來了！因為她我每天都要化妝出門接受採訪。」

▲于子育、陳竹昇。（圖／華視提供）

而謝盈萱接受主播黃柏齡訪問時表示，當初看了劇本和演員名單，就覺得這部「不參與不行」，還爆嚴藝文的料說：「她每次都會寄給我竹昇哥、麗音姐的演出片段，想激起我的鬥志。」後來看播出感觸很深，看完結篇還哭了兩次。

▲宋緯恩在靈堂前出櫃 。（圖／華視提供）

▲宋緯恩秀六塊肌。（圖／華視提供）

最後和謝盈萱在一起的藍葦華，希望之後有第二季、第三季，劇中議員落選的他，還開玩笑說：「以後我不選議員了，選里長比較好中。」

溫昇豪也同樣感動：「真的沒必要每個人都往大都市生活，能在自己的原鄉找到最初的夢想，把自己照顧好是對社會、父母、甚至是對自己最大的負責。」