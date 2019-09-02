ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

才在巴黎PO影片祝他生日快樂　JIMIN「搭11小時飛機趕回南韓」替柾國慶生

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）知名度擴展全世界，他們目前正展開出道以來第一次長期休假，成員JIMIN（本名：朴智旻）趁空到了法國巴黎旅遊。沒想到才去了短短幾天，在成員柾國22歲生日當天，JIMIN特地搭飛機趕回南韓，在最後一刻為弟弟準備派對慶生。

▲▼衛斯理史奈普（Wesley Snipes）退休後想當防彈少年團的伴舞。（圖／劇照、翻攝自推特）

▲防彈少年團近來正在放假中。（圖／翻攝自推特）

柾國這回生日碰上假期，並未有公開行程。他透過推特和官網向粉絲表達感謝，「因為大家我非常幸福。」成員們即使沒一起度過，也透過推特上傳照片和影片，祝隊中最年幼的弟弟生日快樂。甚至柾國的偶像小賈斯汀（Justin Bieber），也特地發文祝福他。

請繼續往下閱讀...

▲▼JIMIN趕回南韓為柾國慶生。（圖／翻攝自推特）

▲BTS柾國1日過生日。（圖／翻攝自推特）

成員JIMIN前幾天才被粉絲目擊在巴黎旅行，他也在柾國生日當天上傳在巴黎街頭的自拍影片，祝福道：「國兒生日快樂。」也在影片中表示：「晚點我們一起喝一杯。」沒想到JIMIN說到做到，凌晨還在巴黎的他，居然當天晚上真的趕回南韓為柾國慶生。

▲▼JIMIN趕回南韓為柾國慶生。（圖／翻攝自推特）

▲JIMIN上傳在巴黎拍攝的影片，祝柾國生日快樂。（圖／翻攝自推特）

JIMIN在柾國生日的最後一刻，在推特上傳柾國的生日派對照片，並寫道：「幾天沒見面，看到你很好。」證實自己已經飛回南韓，並搭了至少11小時的飛機，趕在最後一刻為弟弟慶生。讓粉絲感動說道：「不是才去巴黎沒幾天，看來是特地為了柾國生日趕回來的。」

▲▼JIMIN趕回南韓為柾國慶生。（圖／翻攝自推特）

▲JIMIN趕回南韓為柾國慶生。（圖／翻攝自推特）

不過由於先前一名外國粉絲就在推特分享，在巴黎酒吧巧遇JIMIN，朋友還和他玩起「彈額頭」遊戲，影片也在網路上瘋傳。此事遭到有心人士借題發揮，也引起部分爭議，不過粉絲仍然相當力挺，在推特發起「#WeLoveYouJimin」的串聯表達支持，更讓話題衝上了推特全球趨勢第一名。

▲▼JIMIN趕回南韓為柾國慶生。（圖／翻攝自推特）

▲粉絲發起「#WeLoveYouJimin」串聯，衝上全球趨勢第一名。（圖／翻攝自推特）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

推薦閱讀

「一世代」連恩切了大23歲超模黑珍珠　改戀「富二代女模」牽手上街

「一世代」連恩切了大23歲超模黑珍珠　改戀「富二代女模」牽手上街

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森姊姊是她們！　6個月就出道「好萊塢最紅雙胞胎」

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森姊姊是她們！　6個月就出道「好萊塢最紅雙胞胎」

《野蠻遊戲》凱文哈特「深夜座車翻覆」送醫　警方證實：受傷很嚴重

《野蠻遊戲》凱文哈特「深夜座車翻覆」送醫　警方證實：受傷很嚴重

金希澈確定「缺席SJ演唱會、音樂放送」　公司心痛宣布：腳傷難以負荷

金希澈確定「缺席SJ演唱會、音樂放送」　公司心痛宣布：腳傷難以負荷

失去查斯特⋯聯合公園麥克告白「我也很害怕」　飆神曲《In The End》：你們為他唱！

失去查斯特⋯聯合公園麥克告白「我也很害怕」　飆神曲《In The End》：你們為他唱！

「史上最骯髒A片」沙灘垃圾堆做X　看完Pornhub就捐款！網狂推：看片救地球

「史上最骯髒A片」沙灘垃圾堆做X　看完Pornhub就捐款！網狂推：看片救地球

網友拍觀光照抱怨：人好多！　拉近一看是「新任蜘蛛女」⋯戀情曝光了

網友拍觀光照抱怨：人好多！　拉近一看是「新任蜘蛛女」⋯戀情曝光了

高人氣男團同時劈兩女、輪流和女團交往　偶像「真實經歷」爆幕後戀愛秘辛

高人氣男團同時劈兩女、輪流和女團交往　偶像「真實經歷」爆幕後戀愛秘辛

小賈斯汀睽違兩年「登台唱現場」　粉絲聽療癒美嗓哭了：歌聲都沒變！

小賈斯汀睽違兩年「登台唱現場」　粉絲聽療癒美嗓哭了：歌聲都沒變！

亞莉安娜前未婚夫「分手4個月」又爆新戀情　這次把上清新「星二代女神」

亞莉安娜前未婚夫「分手4個月」又爆新戀情　這次把上清新「星二代女神」

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了　「18字果斷切割」

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《怪奇物語》警長分手女友1個月…馬上牽新歡「竟是她」　網驚：這組合太奇妙
  2. 才在巴黎PO影片祝他生日快樂　JIMIN「搭11小時飛機趕回南韓」替柾國慶生
  3. 從關主到主持...瑪莉亞《智多星》9年只調薪1次　背後原因曝光！
  4. 《第九分局》片尾甜美歌聲是「選秀冠軍」！被邱澤「人鬼母子情」逼淚
  5. 金希澈入坑《倚天屠龍記》女主角　狂對朋友安利：這是你嫂子！　釣出本尊回應了
  6. 餐廳捕獲野生趙麗穎「產後真實狀態」現形　聚餐對象曝光網嗨翻
  7. 蕭敬騰演唱會「香港第一女神」坐台下！　未修圖真實照曝光...網酸：臉超僵
  8. 《弒婚遊戲》爛番茄87%！外媒狂讚「小瑪格羅比」登驚悚評價冠軍
  9. 鍾欣凌新戲鬥惡媳！黃姵嘉「命中三剋」老公、小孩都遭殃
  10. 《大熱門》錄到半夜恍神　陳漢典轉頭一看醒了：我憑什麼累？

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366