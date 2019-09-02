才在巴黎PO影片祝他生日快樂　JIMIN「搭11小時飛機趕回南韓」替柾國慶生

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）知名度擴展全世界，他們目前正展開出道以來第一次長期休假，成員JIMIN（本名：朴智旻）趁空到了法國巴黎旅遊。沒想到才去了短短幾天，在成員柾國22歲生日當天，JIMIN特地搭飛機趕回南韓，在最後一刻為弟弟準備派對慶生。

▲防彈少年團近來正在放假中。（圖／翻攝自推特）

柾國這回生日碰上假期，並未有公開行程。他透過推特和官網向粉絲表達感謝，「因為大家我非常幸福。」成員們即使沒一起度過，也透過推特上傳照片和影片，祝隊中最年幼的弟弟生日快樂。甚至柾國的偶像小賈斯汀（Justin Bieber），也特地發文祝福他。

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▲BTS柾國1日過生日。（圖／翻攝自推特）

成員JIMIN前幾天才被粉絲目擊在巴黎旅行，他也在柾國生日當天上傳在巴黎街頭的自拍影片，祝福道：「國兒生日快樂。」也在影片中表示：「晚點我們一起喝一杯。」沒想到JIMIN說到做到，凌晨還在巴黎的他，居然當天晚上真的趕回南韓為柾國慶生。

▲JIMIN上傳在巴黎拍攝的影片，祝柾國生日快樂。（圖／翻攝自推特）

JIMIN在柾國生日的最後一刻，在推特上傳柾國的生日派對照片，並寫道：「幾天沒見面，看到你很好。」證實自己已經飛回南韓，並搭了至少11小時的飛機，趕在最後一刻為弟弟慶生。讓粉絲感動說道：「不是才去巴黎沒幾天，看來是特地為了柾國生日趕回來的。」

▲JIMIN趕回南韓為柾國慶生。（圖／翻攝自推特）

不過由於先前一名外國粉絲就在推特分享，在巴黎酒吧巧遇JIMIN，朋友還和他玩起「彈額頭」遊戲，影片也在網路上瘋傳。此事遭到有心人士借題發揮，也引起部分爭議，不過粉絲仍然相當力挺，在推特發起「#WeLoveYouJimin」的串聯表達支持，更讓話題衝上了推特全球趨勢第一名。

▲粉絲發起「#WeLoveYouJimin」串聯，衝上全球趨勢第一名。（圖／翻攝自推特）

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