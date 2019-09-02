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《怪奇物語》警長分手女友1個月…馬上牽新歡「竟是她」　網驚：這組合太奇妙

記者阮巧雯／綜合報導

44歲美國演員大衛哈伯（David Harbour）因飾演影集《怪奇物語》中警長一角打開知名度，除了劇中走向受影迷關注，感情生活也是備受粉絲關心。他近期被拍到與34歲英國歌手莉莉艾倫（Lily Allen）走得很近，兩人間微妙粉紅泡泡讓外界猜測，戀情疑似曝光。

▲▼大衛哈伯（David Harbour） 。（圖／翻攝自IG／dkharbour）

▲▼大衛哈伯因飾演《怪奇物語》中警長一角，打開知名度 。（圖／翻攝自IG／dkharbour）

▲▼大衛哈伯（David Harbour） 。（圖／翻攝自IG ／dkharbour）

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▲▼莉莉艾倫（Lily Allen）。（圖／翻攝自／lilyallen）

▲大衛哈伯和莉莉艾倫兩人2次在倫敦被拍到甜蜜出遊。（圖／翻攝自／lilyallen）

許多人對於大衛哈伯的戀情依舊停留在與演出《怪獸與他們的產地》的美國演員兼創作歌手艾莉森蘇朵（Alisa Sudol），兩人在2018年公開戀情，也時常在Instagram上傳甜蜜合照。但據外媒《Us Weekly》指出，消息來源透露，兩人早在7月份已經分開。

▲▼艾利森蘇朵。（圖／翻攝自IG／alisonsudol）

▲艾利森蘇朵飾演過《怪獸與他們的產地》中，讀心者一角。（圖／翻攝自IG／alisonsudol）

▲▼艾利森蘇朵。（圖／翻攝自IG／alisonsudol）

▲▼大衛哈伯和艾利森蘇朵2018年公布戀情，兩人常常在IG上傳甜蜜合照，如今在7月結束關係。（圖／翻攝自IG／alisonsudol）

▲▼艾利森蘇朵。（圖／翻攝自IG／alisonsudol）

但大衛哈伯似乎不受舊戀情束縛，剛分手1個月馬上牽手新歡，在8月5日第一次被拍到與莉莉艾倫在倫敦共賞音樂劇，兩人更是甜蜜手牽手離開戲院。大衛和莉莉在9月1日又被拍到一起觀看拳擊比賽，觀賽期間，互動親密交談甚歡，大衛更是把手輕放在莉莉肩上。

大衛哈伯和莉莉艾倫疑似戀情曝光，不少網友都甚是驚訝，認為兩人領域和關係怎麼會走到一起，紛紛留言表示：「這組合也太特別了吧」、「真的沒想到大衛哈伯和莉莉艾倫居然會走到一起」、「你在跟我開玩笑嗎」、「當得知他們兩人在一起，我尖叫了，這對組合太奇妙了」。

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怪奇物語, 大衛哈伯, David Harbour, 莉莉艾倫, Lily Allen, 艾莉森蘇朵, Alisa Sudol, 怪獸與他們的產地

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