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三上悠亞床上被偷拍！　私下「私密照」全被PO網曝光

記者許皓婷／綜合報導

日本AV女優三上悠亞長相甜美、身材姣好，是不少人心中的女神，人氣超旺的她，還被封為「國民AV女優」，但她近日被經紀人偷拍私下的模樣，更被出賣多張熟睡照片，可愛模樣讓網友看了直呼超萌！

▲三上悠亞睡覺被經紀人偷拍。（圖／翻攝自推特）

▲三上悠亞有「日本國民AV女優」封號。（圖／翻攝自推特）

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三上悠亞日前被經紀人偷拍下一連串睡著的照片，包括她拍攝2月曆時，趁著拍攝空檔熟睡的模樣，更意外成為風格獨特的系列照，只見她被拍下在不同地點呼呼大睡的模樣，甚至睡到嘴巴微微張開，可見私下毫無女神架子的自然模樣。

▲三上悠亞睡覺被經紀人偷拍。（圖／翻攝自推特）

▲三上悠亞睡覺被經紀人偷拍。（圖／翻攝自推特）

▲三上悠亞睡覺被經紀人偷拍。（圖／翻攝自推特）

事實上，三上悠亞曾是女團SKE48成員，轉戰AV界後躍升為一代女帝，擁有F罩杯傲人身材的她，人氣相當高，她在8月初首度來台參加「TRE台北國際成人展」，她接受《ETtoday星光雲》專訪時坦承，因為前陣子重組KPOP女團「Honey Popcorn」，在韓首次以5人制回歸，為了韓國偶像的活動而努力瘦身。

三上悠亞表示，「雖然日本和韓國偶像都會被要求減肥，但韓國特別嚴格，而且練習的量是日本的好多倍，從早到晚都沒休息、都在練習。」不過她很小心，讓不該縮水的地方保持原樣，「之前有減一段時間，現在已經沒有特別減了，目前為止胸部是沒有變小，我也不想要它變小。」

▲三上悠亞睡覺被經紀人偷拍。（圖／翻攝自推特）

▲三上悠亞曾是女團SKE48成員。（圖／翻攝自推特）

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