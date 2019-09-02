金希澈入坑《倚天屠龍記》女主角　狂對朋友安利：這是你嫂子！　釣出本尊回應了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓團體Super Junior成員金希澈活躍於各大綜藝節目，日前帶著媽媽加入《我家的熊孩子》成為固定班底。他在節目中，透露了自己是陸劇《倚天屠龍記2019》的劇迷，2日在微博發的貼文得到了祝緒丹親自回覆「謝謝你喜歡」，引起網友熱烈討論，直呼「金希澈追星成功了」。

▲金希澈透露了對《倚天屠龍記2019》的喜愛。（圖／翻攝自金希澈IG、祝緒丹微博）

金希澈自6月起便沉迷《倚天屠龍記2019》，時常曬追劇照，分析劇情並透露了對主演祝緒丹的喜愛，後來甚至在《我家的熊孩子》節目中對著好友瘋狂「安利」，介紹「這是你嫂子」，讓金媽媽很無奈，直說：「真希望他趕快結婚。」引起現場來賓一陣爆笑。

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▲金希澈時常在社群網站上發追劇照。（圖／翻攝自金希澈IG）

節目播出後，該片段也在微博掀起熱議，在這之前金希澈還發過自己的照片和祝緒丹劇照問粉絲「長得像嗎？」，沒想到2日竟引來祝緒丹本人親自在金希澈的貼文底下留言回應：「哈哈哈不像，謝謝你喜歡《倚天屠龍記》、喜歡周芷若，我替你告訴她。」讓粉絲們紛紛前來朝聖。

▲金希澈在微博發文問粉絲自己和祝緒丹「長得像嗎？」。（圖／翻攝自金希澈微博）

▲金希澈在微博的貼文引來祝緒丹親自回應。（圖／翻攝自金希澈微博）

▲金希澈在《我家的熊孩子》節目中透露了對《倚天屠龍記2019》的喜愛。（影／取自Youtube／SBS ENTER PLAY）