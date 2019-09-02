《弒婚遊戲》爛番茄87%！外媒狂讚「小瑪格羅比」登驚悚評價冠軍

記者林映妤／台北報導

恐怖驚悚片《弒婚遊戲》廣受許多外媒大力讚賞，並獲影評網爛番茄87%新鮮度，登上今夏恐怖、驚悚類評價冠軍，《New York Magazine》給予支撐整部片的女主角薩瑪拉威明（Samara Weaving）高度評價，「這是一部以威明表演為重心的惡毒、有趣且殘酷的故事！」

澳洲女星薩瑪拉威明曾在《意外》中飾演美麗的傻妹小三「潘妮洛普」，其亮麗外型更有「小瑪格羅比」稱號，這次她獨挑大樑扮演《弒婚遊戲》故事核心女主角，與《你是我今生的新娘》安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）、《利器》亨利茲尼（Henry Czerny）、《闇黑之心》馬克歐布萊恩（Mark O'Brien）、《沙贊！》亞當布洛迪（Adam Brody）等人有精彩對手戲。

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▲《弒婚遊戲》薩瑪拉威明嫁入豪門卻引殺機。（圖／福斯探照燈提供）

《弒婚遊戲》描述一位出身自寄養家庭的平民少女葛雷絲，嫁入一個以桌遊發跡致富的豪門—拉多馬斯家族，但這個家族有個怪異的傳統，就是每當家族有新成員加入，他們必須參與家族的傳統遊戲，從一疊牌中抽出一張被指定的遊戲，而剛入豪門的葛雷絲完全在狀況外，直到新婚之夜，他的新婚丈夫艾利克斯才告訴她這個傳統。

面對這詭異的一家人，葛雷絲就在半推半就的情況下配合演出，卻萬萬沒想到自己抽中最可怕的「捉迷藏」遊戲，她需要在天亮前安靜躲在這豪宅某處不被發現，但遊戲並不如表面上看來單純，在遊戲開始沒多久後，葛蕾絲就驚恐地意識到，這是場致命的血腥獵殺遊戲，而她就是獵物！

▲《弒婚遊戲》心機一家人獵殺新娘。（圖／福斯探照燈提供）

關於《弒婚遊戲》，副導吉列特談到將傳統故事推到極限：「我們喜歡將一個大家熟悉有共鳴的東西，像是嫁到另一個家族裡，然後有趣地給它一個類型的轉折—既危險又極端。」

電影之所以能受到大眾的喜愛，在於將婚姻及家族相處議題透過恐怖驚悚元素包裝，加上像是嫁入豪門的生活窺探、鬧洞房的習俗概念、大家熟悉的捉迷藏遊戲等容易傳達的訊息為故事基底，來達到觀眾的共鳴。電影10月9日上映。