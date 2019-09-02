《大熱門》錄到半夜恍神　陳漢典轉頭一看醒了：我憑什麼累？

記者許逸群／專訪

35歲的藝人陳漢典以《綜藝大熱門》第三度入圍金鐘獎「綜藝節目主持人」，他日前接受專訪，提到《大熱門》的錄影節奏可說是出名「硬」的節目，錄到半夜已是家常便飯，甚至離開電視台已是天亮也有過，但包含主持群與製作單位人員都不曾喊累。

▲《大熱門》主持人吳宗憲、陳漢典與Lulu。（圖／取自綜藝大熱門臉書）

製作單位的工作人員與錄影來賓的辛勞先不說，光是主持人錄影的時間，通常是中午到凌晨三點後，難道真的都不累？陳漢典笑說，所以這件事為何跟Lulu總是要在深夜開直播的原因，就是為了讓彼此HOLD住工作的狀態，即便再累也不敢小歇一會兒，就怕待會上台失了神。

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▲陳漢典分享錄製《大熱門》的趣事。（圖／記者湯興漢攝）



陳漢典坦言，「有時候錄到最後一場已經恍神了，但只要看一下左邊、Lulu看一下右邊，正中間那位憲哥還是很嗨，而且他7點還要去錄影《綜藝玩很大》，我們憑什麼累？」很難想像，連年輕人都快抵抗不過的生理時鐘，已經56歲的吳宗憲卻永不言累，更不曾在工作時展露過疲態。

▲吳宗憲的身教啟蒙了陳漢典。（圖／記者湯興漢攝）

不僅是體力，藝人難免也會有情緒起伏。陳漢典透露，吳宗憲曾有段時間被一堆外務纏身，大夥私下聊天時也能聽出吳宗憲的心煩，但當從休息室走到攝影棚後，吳宗憲總是能表現出沒任何事發生的樣子，「憲哥很快就進去表演狀態，是可以切割開來的。」

如今再度勇闖金鐘獎，陳漢典除了感謝還是感謝，雖然渴望得獎，但他也希望自己不斷地進步與表現能夠被看到，「李小龍曾說過，不怕有一萬種腿法的人，只怕一種腿法練一萬次的人，我就是土法煉鋼。」