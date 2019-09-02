ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《大熱門》錄到半夜恍神　陳漢典轉頭一看醒了：我憑什麼累？

記者許逸群／專訪

35歲的藝人陳漢典以《綜藝大熱門》第三度入圍金鐘獎「綜藝節目主持人」，他日前接受專訪，提到《大熱門》的錄影節奏可說是出名「硬」的節目，錄到半夜已是家常便飯，甚至離開電視台已是天亮也有過，但包含主持群與製作單位人員都不曾喊累。

▲《綜藝大熱門》。（圖／取自《綜藝大熱門》臉書）

▲《大熱門》主持人吳宗憲、陳漢典與Lulu。（圖／取自綜藝大熱門臉書）

製作單位的工作人員與錄影來賓的辛勞先不說，光是主持人錄影的時間，通常是中午到凌晨三點後，難道真的都不累？陳漢典笑說，所以這件事為何跟Lulu總是要在深夜開直播的原因，就是為了讓彼此HOLD住工作的狀態，即便再累也不敢小歇一會兒，就怕待會上台失了神。

請繼續往下閱讀...

▲▼陳漢典入圍金鐘獎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳漢典分享錄製《大熱門》的趣事。（圖／記者湯興漢攝）

陳漢典坦言，「有時候錄到最後一場已經恍神了，但只要看一下左邊、Lulu看一下右邊，正中間那位憲哥還是很嗨，而且他7點還要去錄影《綜藝玩很大》，我們憑什麼累？」很難想像，連年輕人都快抵抗不過的生理時鐘，已經56歲的吳宗憲卻永不言累，更不曾在工作時展露過疲態。

▲▼陳漢典入圍金鐘獎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳宗憲的身教啟蒙了陳漢典。（圖／記者湯興漢攝）

不僅是體力，藝人難免也會有情緒起伏。陳漢典透露，吳宗憲曾有段時間被一堆外務纏身，大夥私下聊天時也能聽出吳宗憲的心煩，但當從休息室走到攝影棚後，吳宗憲總是能表現出沒任何事發生的樣子，「憲哥很快就進去表演狀態，是可以切割開來的。」

如今再度勇闖金鐘獎，陳漢典除了感謝還是感謝，雖然渴望得獎，但他也希望自己不斷地進步與表現能夠被看到，「李小龍曾說過，不怕有一萬種腿法的人，只怕一種腿法練一萬次的人，我就是土法煉鋼。」

推薦閱讀

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了　「18字果斷切割」

快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了　「18字果斷切割」

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

具惠善離婚心力交瘁！疑「悔嫁安宰賢」突發文：如果沒說愛你

具惠善離婚心力交瘁！疑「悔嫁安宰賢」突發文：如果沒說愛你

上原亞衣宣布「新身份」！　引退3年鏟10kg「無碼真面目」現形

上原亞衣宣布「新身份」！　引退3年鏟10kg「無碼真面目」現形

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了　「18字果斷切割」

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金鐘獎, 金鐘54, 第54屆金鐘獎, 陳漢典, 吳宗憲, 大熱門, 綜藝大熱門

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《大熱門》錄到半夜恍神　陳漢典轉頭一看醒了：我憑什麼累？
  2. 揭謝忻看精神科「贖罪近況」　王少偉嘆：她必須咬緊牙關
  3. 小丑女OO消失！《猛禽小隊》新造型曝光　網友：發福了？
  4. 性侵犯遭逼供卻說「太多了不記得有誰」　《德魯納》5大死亡案全都是真的
  5. 崔佩儀老公失聯她落淚「覺得有鬼」　當面對質...他氣回：有沒有大腦
  6. 瑤瑤泰國解放F罩杯「右胸冒一撮毛」！　網友狂拉近看…超兇畫面掀暴動
  7. 《小丑》首映激讚爆好評！全場鼓掌8分鐘　外媒：21世紀最具侵略性大作
  8. 《德魯納酒店》有第二季、金秀賢是主角？tvN 8字回應
  9. 《聲林2》土撥鼠淘汰好友淚崩　承諾爸「沒成績就當上班族」
  10. 超狂！J.Sheon親做「30人份巨型漢堡」　揉麵、絞肉全都自己來

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366