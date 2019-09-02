鍾欣凌新戲鬥惡媳！黃姵嘉「命中三剋」老公、小孩都遭殃

記者李欣容／台北報導

黃姵嘉在新戲《我的婆婆怎麼那麼可愛》中和鍾欣凌演婆媳，但她命中不但剋夫，連公公孩子都被她剋死，鍾欣凌笑說，「人家三金，金鐘、金馬、金曲，她是剋老公、公公跟兒子。」

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》劉品言、鍾欣凌、黃姵嘉、楊小黎 。（圖／公視提供）

黃姵嘉在劇中和許孟哲演一對新婚夫妻，沒想到劇情設定許孟哲為了幫她拍照，不小心跌落斷崖，後來黃姵嘉又「落胎」，就連宣布結婚時，公公也因為太開心心臟病發死掉。

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鍾欣凌雖不是第一次演婆婆，但這次讓她感受深刻，「這個劇本很迷人，每個角色沒有一昧的好或是壞，加上這些偶像演員都放得很開。」

▲公視《我的婆婆怎麽那麽可愛》演員發布記者會。（圖／記者湯興漢攝）

演員之一的小甜甜分享在定裝時，本來妝容將五官表現出深邃的樣子，但導演鄧安寧反而喜歡她素顏的樣子，鍾欣凌笑說：「這是導演的反擊，把大家印象中帥哥樣子都弄走鐘，希望帥哥不要太帥。」鍾欣凌劇中還要跳國標，「在輝哥（許傑輝）胯下滑過來滑過去，我的人生也太豐富。」

▲楊小黎、王少偉演夫妻。（圖／記者湯興漢攝）

該劇演員陣容堅強，包括張書偉、許傑輝、劉品言、蘇晏霈、陳禕倫、于子育、楊小黎等，被問到製作費是否驚人，製作人陳慧玲說，「不敢想像，但我覺得難得在台灣拍喜劇，觀眾越來越刁鑽，想為台灣喜劇做出不一樣的格局。」