記者蔡芸禛／綜合報導

56歲的港星關之琳在1990年代堪稱是香港第一女神，然而上周她出席了「金曲歌王」蕭敬騰在香港紅勘體育館的演唱會，卻被網友拍下未修圖的照片，在大螢幕上關之琳的表情與以往稍有不同，有網友也指出她的臉部僵硬！

▲關之琳坐在台下觀賞蕭敬騰演唱會。（圖／記者蔡琛儀攝）

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▲關之琳現身蕭敬騰演唱會。（圖／翻攝自微博／圈內娛叔）

關之琳每每在螢光幕前現身，總是讓大家驚豔不已，不論是臉或是皮膚狀況，看起來都相當光滑，保養得相當好。不料這次在老蕭的演唱會上，她被攝影機捕捉到未修圖的樣貌，身形和之前比起來似乎相較圓潤，還被部分網友酸「臉超僵」；但也有網友表示「是角度和光線的問題吧！」事實上，關之琳3月也承認體重確實有增加，但5月出席活動時的照片看起來依舊美麗。

▲▼關之琳出席活動照片。（圖／翻攝自微博／關之琳）

而這次蕭敬騰的《娛樂先生世界巡迴演唱會》在香港紅勘體育館開唱，為了歌迷，老蕭也準備了「隱藏曲目」送給香港朋友們。台下除了關之琳之外，還有不少香港資深前輩也前來觀看，讓粉絲們不只能目睹老蕭本人，在現場還能看到多位大咖明星！

老蕭還笑說，他初次見到關之琳是某次在大陸出席隱形眼鏡品牌活動，老闆的好友就是關之琳，當時他和周渝民（仔仔）都是關粉，見到女神只敢躲在旁邊討論，這次在台下直接見到關之琳本人，也讓老蕭緊張到頻頻結巴。