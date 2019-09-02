ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《德魯納酒店》有第二季、金秀賢是主角？tvN 8字回應

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》昨（1日）晚間收官，先前傳出會客串的男演員金秀賢，在正劇全部播完後，以彩蛋方式登場，他確定成為下個酒店主人，取名為「Hotel Blue Moon」，一出場也讓劇迷瘋狂，紛紛猜測即將有第二季，而製作單位對各方猜測正式給出回應了。

▲《德魯納酒店》有第二季、金秀賢是主角？tvN 8字回應。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲金秀賢確定是下一個酒店主人。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

請繼續往下閱讀...

金秀賢被安排在劇尾的彩蛋出現，雖然驚鴻一瞥只出現約莫10秒鐘，但是他穿著西裝背心、拿著酒杯，一開始只照背影卻霸氣十足，隨後他走上樓梯轉身，簡單兩句話：「月亮升起了，開始營業吧」，就讓劇迷期待感爆棚，而這也是他7月退伍後首度出現在電視劇中。

▲《德魯納酒店》有第二季、金秀賢是主角？tvN 8字回應。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲金秀賢經營酒店取名為「藍月」。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

電視劇播畢後，「金秀賢」、「 Hotel Blue Moon」、「德魯納酒店第二季」等皆衝上關鍵字，顯示觀眾對續作的關心度爆棚，並預測金秀賢將會是第二季男主角。對於是否製作第二季，tvN相關人士回應，「目前沒有任何明確討論（아직 논의된 바 없다）」，等於否認了謠言。

▲《德魯納酒店》有第二季、金秀賢是主角？tvN 8字回應。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲金秀賢是下一季主角？tvN 8字回應。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

《德魯納酒店》最終集以破12%的高收視劇終，也寫下tvN僅次於《信號Signal》的歷代第六高收視。接下來接檔則為《阿斯達年代記》第三部曲。

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

推薦閱讀

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了　「18字果斷切割」

快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了　「18字果斷切割」

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

具惠善離婚心力交瘁！疑「悔嫁安宰賢」突發文：如果沒說愛你

具惠善離婚心力交瘁！疑「悔嫁安宰賢」突發文：如果沒說愛你

曾之喬電梯自拍！一往下看…網全嚇壞：為什麼不穿褲子

曾之喬電梯自拍！一往下看…網全嚇壞：為什麼不穿褲子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了　「18字果斷切割」

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

德魯納酒店, IU, 呂珍九, 金秀賢, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瑤瑤泰國解放F罩杯「右胸冒一撮毛」！　網友狂拉近看…超兇畫面掀暴動
  2. 《小丑》首映激讚爆好評！全場鼓掌8分鐘　外媒：21世紀最具侵略性大作
  3. 《德魯納酒店》有第二季、金秀賢是主角？tvN 8字回應
  4. 《聲林2》土撥鼠淘汰好友淚崩　承諾爸「沒成績就當上班族」
  5. 超狂！J.Sheon親做「30人份巨型漢堡」　揉麵、絞肉全都自己來
  6. 贈獎／蜷川實花執導電影《殺手餐廳》不聽廚師命令就得死
  7. 阿嬌老公3大「超狂黑歷史」起底！　離婚華航林依晨…被爆約炮劈腿內幕曝
  8. 《野蠻遊戲》凱文哈特「深夜座車翻覆」送醫　警方證實：受傷很嚴重
  9. 屁孩《聲林2》向周湯豪致歉「我太衝動了」　曝新說唱焦慮
  10. 小鬼黃鴻升「我像局外人」...等4年《玩很大》入圍金鐘：要拿下我的第一座獎！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366