《德魯納酒店》有第二季、金秀賢是主角？tvN 8字回應

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》昨（1日）晚間收官，先前傳出會客串的男演員金秀賢，在正劇全部播完後，以彩蛋方式登場，他確定成為下個酒店主人，取名為「Hotel Blue Moon」，一出場也讓劇迷瘋狂，紛紛猜測即將有第二季，而製作單位對各方猜測正式給出回應了。

▲金秀賢確定是下一個酒店主人。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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金秀賢被安排在劇尾的彩蛋出現，雖然驚鴻一瞥只出現約莫10秒鐘，但是他穿著西裝背心、拿著酒杯，一開始只照背影卻霸氣十足，隨後他走上樓梯轉身，簡單兩句話：「月亮升起了，開始營業吧」，就讓劇迷期待感爆棚，而這也是他7月退伍後首度出現在電視劇中。

▲金秀賢經營酒店取名為「藍月」。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

電視劇播畢後，「金秀賢」、「 Hotel Blue Moon」、「德魯納酒店第二季」等皆衝上關鍵字，顯示觀眾對續作的關心度爆棚，並預測金秀賢將會是第二季男主角。對於是否製作第二季，tvN相關人士回應，「目前沒有任何明確討論（아직 논의된 바 없다）」，等於否認了謠言。

▲金秀賢是下一季主角？tvN 8字回應。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

《德魯納酒店》最終集以破12%的高收視劇終，也寫下tvN僅次於《信號Signal》的歷代第六高收視。接下來接檔則為《阿斯達年代記》第三部曲。