《小丑》首映激讚爆好評！全場鼓掌8分鐘　外媒：21世紀最具侵略性大作

記者林映妤／綜合報導

陶德菲利普斯（Todd Phillips）執導、瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）主演R級電影《小丑》在威尼斯影展首映獲得超高評價，映後觀眾起立掌聲長達8分鐘，影評網爛番茄也給出了85%新鮮度，有望朝奧斯卡金像獎邁進！

多家外媒給予《小丑》好評，《THR》大讚：「這就是一部『菲尼克斯電影』，他精神錯亂的瘋狂表演令人心生畏懼，不用質疑編導與合作編劇的實力，菲尼克斯版的《小丑》將會是漫改電影前進好萊塢一項獨特前衛之作！」

《Variety》則認為，瓦昆菲尼克斯飾演精神病患者亞瑟佛萊克轉變成小丑的過程，宛如馬丁史柯西斯執導的驚悚犯罪電影《計程車司機》，「這部漫畫改編電影罕見地呈現了現實生活中正在發生的事。」

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▲▼《小丑》瓦昆菲尼克斯有望爭奧斯卡影帝。（圖／《小丑》劇照）

《TIME》激賞《小丑》的黑化過程帶有微妙的政治與文化寓言，「亞瑟佛萊克激起的混亂與無政府狀態，卻像是掀起一場革命。富人被消除，窮人得到他們應得的一切，悲劇人物成為殺手，病態的笑話仍存在某處，而這就真實發生在我們身上。」

《The Wrap》表示許多人認為《小丑》是DC第一部藝術電影，《IndieWire》則說陶德菲利普斯執導的《小丑》無疑是超級英雄電影自《蝙蝠俠：黑暗騎士》以來最大膽的嘗試，「一部真正的原創作品，一部肯定會被人們銘記在心的21世紀最具侵略性的大作！」另外《IGN》、《Vital Thrills》、《The L.A. Times》、《Empire》、《The Playlist》等都給出好評。

《ScreenRant》報導，瓦昆菲尼克斯除了以《小丑》爭威尼斯影帝，更要瞄準曾入圍3次卻尚未奪得的奧斯卡影帝獎項。上一次獲得奧斯卡的DC電影是《自殺突擊隊》拿下最佳化妝與髮型設計，當時片中由傑瑞德雷托（Jared Leto）扮演另一個完全不同版本的小丑。《小丑》10月3日在台上映。