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《聲林2》土撥鼠淘汰好友淚崩　承諾爸「沒成績就當上班族」

記者許逸群／台北報導

ETtoday大型歌唱選秀節目《聲林之王2》開播兩集獲得廣大好評，剛滿27歲的選手「土撥鼠」蕭名棻原先是名上班族，但從求學以來一直對音樂與唱歌充滿興趣，便在先前將正職的工作改為兼職，一邊與朋友經營練團室，藉此回到喜歡的音樂氛圍中。

▲▼《聲林之王2》。（圖／ETtoday）

▲蕭名棻（右）在比賽中對到王喬尹。（圖／ETtoday）

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蕭名棻以前戴著牙套，較沒自信，「沒有覺得自己唱特別好聽，創作也沒有唱給別人聽過，就想說用自己的創作比賽看看。」她在《聲林2》舞台首戰便是演唱自創曲《轉圈圈》，該曲正是形容以往日復一日的自己，輕快可愛的旋律也讓她獲得晉級資格。

▲▼《聲林之王2》選手專訪，蕭名棻。（圖／記者湯興漢攝）

▲蕭名棻對「音樂」有著某種程度的執著。（圖／記者湯興漢攝）

孰料，蕭名棻當時的對手王喬尹，其實兩人私下是朋友，蕭名棻表示，起先知道王喬尹有參加比賽時很開心，沒想到被通知準備上台時，看到對方站在另一頭就知道不妙了。蕭名棻說：「跟她比到的時候還蠻傻眼的，那時候覺得不管誰輸或誰贏，做好自己就好。」

▲▼《聲林之王2》選手專訪，蕭名棻。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼提到淘汰對手，蕭名棻忍不住泛淚，一度停止訪問。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《聲林之王2》選手專訪，蕭名棻。（圖／記者湯興漢攝）

話雖說的簡單，勝過王喬尹而晉級的蕭名棻一到後台馬上淚崩，事後訪問提起此事依然忍不住淚水，「當下覺得超難過，有默默地流淚，錄完後趕快去找她，她還有安慰我。」但她仍深信王喬尹會有被救回或重返舞台的機會。

▲▼《聲林之王2》選手專訪，蕭名棻。（圖／記者湯興漢攝）

▲蕭名棻個性相當開朗。（圖／記者湯興漢攝）

蕭名棻的家人思想雖較傳統，但沒有阻止她的音樂夢想，她感性地說：「音樂一直都沒有什麼很好的成績、沒有什麼自信，但我從來沒有想放棄這件事。如果我放棄做音樂這件事 ，我不知道我還能做什麼。」她也向家人承諾，若音樂路上再無成績就會乖乖地回去當上班族。

8月23日起，《聲林之王2》每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出（每周五晚間11點、周六晚間10點、周日中午12點重播），每周六晚間8點於中天綜合台播出，每周日晚間8點於台視播出，隔周日下午5點於ETtoday綜合台（MOD CH 315）播出；每周五晚間9點於大陸愛奇藝播出；馬來西亞每周五晚間9點於Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；新加坡每周五晚間9點於StarHub Go，周六晚間11點於都會台播岀；美洲美西時間周日下午5點於東森美洲新聞台播岀。

 ●聲林之王官網入口，最新消息都在這：
https://junglevoice.ettoday.net/
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團：
https://goo.gl/dWj4E2 

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聲林之王, 聲林, 聲林2, 聲林之王2, 蕭名棻

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