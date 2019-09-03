金鐘54／「姐妹」共事一夫30年！謝瓊煖演隱形正宮：她不覺得委屈

記者林奕如／專訪

謝瓊煖演技精湛，在《我們與惡的距離》飾演殺人犯李媽媽，每一場戲都讓人噴淚，雖沒有機會入圍，但她還是以另一部戲《菜頭梗的滋味》任勞任怨大老婆一角，入圍戲劇節目女配角。她劇中和小老婆共事一夫30年，對待小老婆像妹妹一樣，讓人覺得不可思議，但她說：「她（角色）不覺得自己委屈。」

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▲謝瓊煖演技精湛，第8次入圍金鐘。（圖／資料照／記者李毓康攝）

舞台劇出身的謝瓊煖，被封「悲情媽媽專門戶」，她在《菜頭梗》「二林皇帝」黑道大哥洪絲條（龍劭華 飾）大老婆曾繾，是一傳統女性角色，自從嫁入洪家，生活戰戰競競，完全以夫家為重，把侍奉婆婆、老公，以及照顧小孩，當作生活重心，從每天早上都會端洗臉水進房給婆婆，就可以得知角色個性。

▲謝瓊煖《菜頭梗的滋味》飾演任勞任怨大老婆。（圖／翻攝大愛）

她角色鮮少出門，守著祖厝三合院，當一個隱形正宮，老公身旁帶著漂亮小老婆（徐麗雯 飾）進進出出，她依舊毫無怨言，甚至把小老婆當「妹妹」一樣看待，也很放心把小孩交給她照顧，在觀眾看來吃驚，謝瓊煖飾演此角色，分析直呼：「也許大家看了覺得很苦啦，但我不認為她覺得自己很悲情，甚至很幸福，因為她覺得可以在家裡面有所貢獻，是有福的人。」

▲謝瓊煖和龍劭華互相飆戲。（圖／翻攝大愛）

角色臨終前病重，在「妹妹」鼓勵下和老公獨自談話，她不敢正眼直視老公，吃力講出遺言，包括想把土地留給小孩、後事簡單辦就好，不要亂花錢，以及想和婆婆葬在一起，這樣找得到她，心願沒有一個是想到自己，讓人鼻酸。謝瓊煖演出拿捏十分到位，和滿心虧欠、想要彌補她的龍劭華互相飆戲，這一幕讓人看得過癮。

▲謝瓊煖劇中和徐麗雯互為「姐妹」。（圖／翻攝大愛）

「我應該是做不到，她可以無私奉獻，付出百分之百，從來沒有想過任何回報，對現在社會來說非常難得。」謝瓊煖表示，她相信角色對愛不知道怎麼說出口，但這些行為就是愛，「我也相信她（曾繾）非常欣賞小老婆，欣賞她可以打點一切，上得了廳堂，下得了廚房，真的在她（曾繾）身上看到女人包容力。」

▲謝瓊煖曾以《在河左岸》奪下金鐘最佳女配角、亞洲電視獎最佳女配角。（圖／客台提供）

演技出色的她，加上這屆金鐘54，已經是第8次入圍，以往角色太悲情，被大家劃上等號，謝瓊煖玩笑：「不想當了。」想嘗試其他角色，像是《俗女養成記》房東太太就是新形象。她這次將和曾沛慈、李杏、張甯、葉慈毓角逐女配角獎，她真心祝福大家，誰得獎都開心，更提出希望入圍就有獎金，不管多少都好，好作品值得被鼓勵。