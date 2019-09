記者蕭采薇/綜合報導

美國喜劇天王凱文哈特(Kevin Hart)2日驚傳發生車禍!警方證實,他乘坐的車輛失控翻覆,凱文哈特受到重擊而背部嚴重受傷,已送往醫院治療。

▲凱文哈特是是好萊塢最出名的喜劇演員之一。(圖/《野蠻遊戲:瘋狂叢林》劇照)

曾演出《野蠻遊戲:瘋狂叢林》(Jumanji: Welcome to the Jungle)等電影的凱文哈特,是好萊塢最出名的喜劇演員之一。據外媒報導,他凌晨在洛杉磯穆赫蘭公路上發生車禍,座車衝入公路旁草叢,造成背部嚴重重傷,目前送醫急救中。

▲警方證實凱文哈特背部傷勢嚴重,已送往醫院。(圖/翻攝自凱文哈特IG)

警方透露,凱文哈特當時和朋友乘坐一輛馬力強大、1970年的經典老車「普利茅斯巴拉丘達」。車上除了凱文哈特外,還有另外兩位朋友。車輛因失控翻落路堤旁,所幸沒和其他車輛相撞,乘客已被送往附近醫院治療。