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小鬼黃鴻升「我像局外人」...等4年《玩很大》入圍金鐘：要拿下我的第一座獎！

記者林彥君／台北報導

黃鴻升（小鬼）加入吳宗憲（憲哥）和KID《綜藝玩很大》主持群，該節目今年3度入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎，及益智及實境節目獎。小鬼今（2日）出席蝦皮購物活動，談到入圍心情，他難掩興奮地說：「加入《玩很大》第一年，我沒有漏氣，這次有拿到門票！因為有憲哥我才可以入圍。」

▲▼ 小鬼黃鴻升 。（圖／記者林彥君攝）

小鬼提到憲哥會開玩笑對他說：「不要當老鼠屎，如果沒入圍就是你的問題。」私下給他很多鼓勵，「憲哥常和我們說『得獎就是一種肯定，沒得獎就是一種否定。』他開玩笑啦！不過我覺得玩笑也有三分真。」

▲▼ 小鬼黃鴻升 。（圖／記者林彥君攝）

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小鬼在2015年代表《娛樂百分百》征戰綜藝節目主持人獎，在走紅毯時的造型，被評選為「紅毯5醜」，小鬼回想當時的裝扮，表示：「我現在想想不覺得醜，但大家覺得醜沒關係，因為被列為5醜過，這次紅毯我不想蟬聯稱號，我會慎重打扮，那時候我有反省。」4年再拿到金鐘門票，小鬼對拿獎有期待，「我在憲哥身邊，身為憲哥的左右手我一定有信心，一定要拿下來，拿下我的第一座。」

小鬼透露原本擔心《玩很大》沒入圍的話，之後節目慶祝5周年會感到自責及痛苦，得知入圍當下鬆了口氣，小鬼感性地說：「有時候覺得自己像局外人，不常參加殿堂級的頒獎典禮，近年被肯定真的很開心，我會繼續努力，在戲劇上也想做些讓人覺得有誠意的表現。」﻿

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