ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

超狂！J.Sheon親做「30人份巨型漢堡」　揉麵、絞肉全都自己來

記者翁子涵／台北報導

J.Sheon在1日舉辦「巷子內粉絲感謝祭」見面會，從活動發想、節目策劃到執行都是他一手包辦，他還為粉絲做了一個30人份的超大型漢堡，從買食材、自製絞肉、早起揉麵團、中午烘焙到最後的組裝，全部不假他人之手，精湛的廚藝讓在場粉絲驚豔不已。

▲▼J.Sheon舉辦「巷子內粉絲感謝祭」見面會。（圖／索尼提供）

▲J.Sheon舉辦「巷子內粉絲感謝祭」見面會。（圖／索尼提供）

請繼續往下閱讀...

J.Sheon坦言從出道以來就很想辦粉絲見面會，這次他大秀廚藝外，還準備之前在MV裡使用的道具傘和貓頭套送給粉絲，不過粉絲都得先通過考試，每個人都會拿到一份由J.Sheon本人出題的考卷，答題獲最高分者才能贏得獨家贈品，J.Sheon笑說：「我以前不是一個很乖的學生，總覺得有些考卷題目出得很爛，今天終於有這個機會，當然要好好出題！」

▲▼J.Sheon舉辦「巷子內粉絲感謝祭」見面會。（圖／索尼提供）

▲J.Sheon準備禮物給粉絲。（圖／索尼提供）

他也趁難得的機會，親自回答粉絲的提問，透露自己除了創作、烹飪外，最喜歡的就是看電影和追影集，身為科幻、恐怖片影迷的他，最愛的電影是《回到未來》、《變臉》、《28天毀滅倒數》，此外他還是個迪士尼粉，每一部迪士尼動畫片都看過，現場還即興演唱一段《阿拉丁》電影主題曲《A Whole New World》，讓全場聽得如癡如醉。

▲J.Sheon開放粉絲提問。（圖／索尼提供）

▲J.Sheon開放粉絲提問。（圖／索尼提供）

被粉絲問及未來有何目標或計畫？J.Sheon坦言對投資餐廳、酒吧很有興趣，甚至想鑽研影像創作，晉升MV導演，至於理想的感情對象，J.Sheon說：「希望對方有自己很喜愛的事物可以一起分享。如果對方的興趣只是談戀愛，那就沒辦法囉！」

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

推薦閱讀

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了　「18字果斷切割」

快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了　「18字果斷切割」

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

具惠善離婚心力交瘁！疑「悔嫁安宰賢」突發文：如果沒說愛你

具惠善離婚心力交瘁！疑「悔嫁安宰賢」突發文：如果沒說愛你

曾之喬電梯自拍！一往下看…網全嚇壞：為什麼不穿褲子

曾之喬電梯自拍！一往下看…網全嚇壞：為什麼不穿褲子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

雷／《德魯納》IU、呂珍九揪心離別超催淚！金秀賢只出現10秒網傻眼

快訊／1年就爆婚變！阿嬌、賴弘國同時發聲了　「18字果斷切割」

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

男星爆劈腿想玩3P「鹹濕極樂音檔」瘋傳！　女友懷孕逼拿掉：要生自己養

迪麗熱巴坐路邊「渾圓美臀」全看光！　無P圖辣照網：漫畫比例真實存在

安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？

斷開正宮7個月…首度鬆口認了「與郭雪芙關係」！　孫其君：期待穩定

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情！　緋聞男友「願望一定會實現」網：終於等到了

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

J.Sheon

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瑤瑤泰國解放F罩杯「右胸冒一撮毛」！　網友狂拉近看…超兇畫面掀暴動
  2. 《小丑》首映激讚爆好評！全場鼓掌8分鐘　外媒：21世紀最具侵略性大作
  3. 《德魯納酒店》有第二季、金秀賢是主角？tvN 8字回應
  4. 《聲林2》土撥鼠淘汰好友淚崩　承諾爸「沒成績就當上班族」
  5. 超狂！J.Sheon親做「30人份巨型漢堡」　揉麵、絞肉全都自己來
  6. 贈獎／蜷川實花執導電影《殺手餐廳》不聽廚師命令就得死
  7. 阿嬌老公3大「超狂黑歷史」起底！　離婚華航林依晨…被爆約炮劈腿內幕曝
  8. 《野蠻遊戲》凱文哈特「深夜座車翻覆」送醫　警方證實：受傷很嚴重
  9. 屁孩《聲林2》向周湯豪致歉「我太衝動了」　曝新說唱焦慮
  10. 小鬼黃鴻升「我像局外人」...等4年《玩很大》入圍金鐘：要拿下我的第一座獎！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366