超狂！J.Sheon親做「30人份巨型漢堡」　揉麵、絞肉全都自己來

記者翁子涵／台北報導

J.Sheon在1日舉辦「巷子內粉絲感謝祭」見面會，從活動發想、節目策劃到執行都是他一手包辦，他還為粉絲做了一個30人份的超大型漢堡，從買食材、自製絞肉、早起揉麵團、中午烘焙到最後的組裝，全部不假他人之手，精湛的廚藝讓在場粉絲驚豔不已。

▲J.Sheon舉辦「巷子內粉絲感謝祭」見面會。（圖／索尼提供）



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J.Sheon坦言從出道以來就很想辦粉絲見面會，這次他大秀廚藝外，還準備之前在MV裡使用的道具傘和貓頭套送給粉絲，不過粉絲都得先通過考試，每個人都會拿到一份由J.Sheon本人出題的考卷，答題獲最高分者才能贏得獨家贈品，J.Sheon笑說：「我以前不是一個很乖的學生，總覺得有些考卷題目出得很爛，今天終於有這個機會，當然要好好出題！」

▲J.Sheon準備禮物給粉絲。（圖／索尼提供）



他也趁難得的機會，親自回答粉絲的提問，透露自己除了創作、烹飪外，最喜歡的就是看電影和追影集，身為科幻、恐怖片影迷的他，最愛的電影是《回到未來》、《變臉》、《28天毀滅倒數》，此外他還是個迪士尼粉，每一部迪士尼動畫片都看過，現場還即興演唱一段《阿拉丁》電影主題曲《A Whole New World》，讓全場聽得如癡如醉。

▲J.Sheon開放粉絲提問。（圖／索尼提供）

被粉絲問及未來有何目標或計畫？J.Sheon坦言對投資餐廳、酒吧很有興趣，甚至想鑽研影像創作，晉升MV導演，至於理想的感情對象，J.Sheon說：「希望對方有自己很喜愛的事物可以一起分享。如果對方的興趣只是談戀愛，那就沒辦法囉！」