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阿嬌老公3大「超狂黑歷史」起底！　離婚華航林依晨…被爆約炮劈腿內幕曝

記者劉宜庭／綜合報導

賴弘國有著「醫界王陽明」的外號，2018年和香港女星鍾欣潼（阿嬌）結婚，卻頻頻傳出負面消息，不僅一度被陸媒爆料分居，近來還遭網友直指關注爆乳女網紅，甚至還爆出有「約炮證據」，對此，雖然夫妻倆今（2日）已火速出面否認謠言，不過男方過往黑歷史傳聞，卻也因此再度被翻出熱議。

▲阿嬌、賴弘國香港辦婚禮。（圖／CFP）

▲鍾欣潼、賴弘國被爆分居，婚結得不值。（圖／翻攝自IG／賴弘國）

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▲阿嬌2018年嫁賴弘國。（圖／CFP、翻攝自IG／賴弘國）

賴弘國外型帥氣，是標準高富帥，因五官神似張孝全和王陽明的綜合體，被封為「醫界王陽明」。曾有網友爆料他情史豐富，且女人緣極佳，不但和《我愛黑澀會》的混血美眉Suan（陳瑋萱）交往過，前妻更是有著「華航林依晨」封號的正妹空姐Ivy。

只不過，前一段婚姻僅維持短短2年就破局，離婚前，曾有網友到Ivy的IG帳號留言直指賴弘國偷吃約炮，當時女方出面護尪，「我相信我老公不是這樣的人。」不過事隔數月後，雙方仍以離婚收場，女方當時淡淡表示：「幸福確實是存在，唯一可惜的是不夠長久。」

華航林依晨登記結婚（圖／翻攝自Hey,我不是程又青,我是 Ivy Chao.粉絲專頁）

華航林依晨登記結婚（圖／翻攝自Hey,我不是程又青,我是 Ivy Chao.粉絲專頁）

▲賴弘國與「華航林依晨」Ivy曾有過一段婚姻。（圖／翻攝自Hey,我不是程又青,我是 Ivy Chao.粉絲專頁）

到了2017年，賴弘國與阿嬌公開戀情，起初卻不被外界看好，除了過往情史被挖，負面消息仍不斷傳出，先是有爆乳正妹PO出親密貼頭照寫道：「半年見一次老公，畢竟他事業做太大。」不過後來澄清，雙方只是普通的學長學妹而已，沒有感情關係。

▲醫界王陽明被爆有老婆（圖／翻攝自臉書）

▲賴弘國和學妹的自拍被誤傳。（圖／翻攝自臉書）

不料一波未平、一波又起，當時賴弘國也被起底，在認愛阿嬌之前曾和醫生好友夫妻出國，同行的還有一名長髮妹，時間點疑和阿嬌交往有重疊，引發揣測。對此，他則澄清，「跟阿嬌從認識到交往，都沒有跟其他女生交往或有曖昧關係。」而對於男友桃花不斷，阿嬌則不以為意，反而對男友很有信心，直言事情不能只看到表面。

如今，賴弘國與阿嬌結婚短短1年時間，卻又被爆出約炮豪乳網紅事件，爆料者信誓旦旦說自己手頭上有證據，這也讓「賴弘國出軌」成了微博熱門話題。對此，該名網紅已向《ETtoday》否認傳言，阿嬌也火速發文闢謠，「開學第一天，這個熱鬧我們不湊啦，雨女無瓜（網路用語，意旨與我無關）。」賴弘國也在底下留言附和，「這個熱鬧我們不湊啦，愛妳老婆。」顯見夫妻倆感情依舊穩定。

▲▼阿嬌和賴弘國生日當天，另一半都陪在身邊。（圖／翻攝自IG／阿嬌）

▲▼阿嬌和賴弘國傳婚變。（圖／翻攝自阿嬌IG）

▲阿嬌出聲替賴弘國闢謠，證明感情依舊如昔。（圖／翻攝自阿嬌IG）

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賴弘國, 醫界王陽明, 鍾欣潼, 阿嬌, Suan, 陳瑋萱, 華航林依晨, Ivy Chao

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