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屁孩《聲林2》向周湯豪致歉「我太衝動了」　曝新說唱焦慮

記者許逸群／台北報導

嘻哈歌手屁孩日前在ETtoday《聲林之王2》播出中大放異彩，瞬間讓不少觀眾認識他。當他首次站在《聲林2》舞台，首集飛行導師碰巧就是與他在《中國新說唱》的競爭對手周湯豪，兩人當時曾因有些「誤會」，他也利用這次的參賽機會正式向對方致歉。

▲▼屁孩與周湯豪。（圖／ETtoday）

▲▼屁孩的演出獲得周湯豪好評。（圖／ETtoday）

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▲▼屁孩與周湯豪。（圖／ETtoday）

甫出道一年多的屁孩因《中國新說唱》闖出知名度，挺進第三階段，但他自嘲：「成績是不錯啦，但鏡頭是沒有。」笑稱自己畫面完全被剪光。特別的是，他與競爭對手之一的周湯豪有些誤會，沒想到這回竟在《聲林2》的舞台中遇見對方，且周湯豪還是飛行導師。

▲▼《聲林之王2》彩排 選手專訪,屁孩。（圖／記者李毓康攝）

▲屁孩透露有在節目中向周湯豪致歉。（圖／ETtoday）

「人真的不能做壞事你知道嗎，夜路走多總會碰到鬼，我遇到一個大鬼！」屁孩打趣地說。他表示，先前趁著《聲林2》錄影的機會向周湯豪致歉，「趁那個機會有些話跟他說，我年少時不懂事，就是個死屁孩。我之前有點太衝動了，剛好有這個機會可以面對面。」

▲▼《聲林之王2》彩排 選手專訪,屁孩。（圖／記者李毓康攝）

▲屁孩希望讓大家看到嘻哈的不同面向。（圖／ETtoday）

憶起當時參賽《新說唱》的回憶，屁孩不禁笑說，當時去錄影覺得蠻興奮，但一到場瞬間氣勢全無，「這裡都是OG，我在這裡幹嘛？我才玩兩年多，這不是我該來的地方。」他還說，在準備上台演出60秒時，透過縫隙看到台前的導師們，「我真的好想吐喔，為什麼電視上的人會出現在我面前！」

不過，屁孩將以往的選秀經驗帶回《聲林2》，已經學會享受緊張的感覺，也感謝節目能接受的歌曲廣泛，希望可以透過節目讓大家知道，嘻哈不見得是那個樣子。而他在日前的比賽中演唱《陷阱妹》獲得廣大好評，他也希望未來能讓大家見識沒有「陷阱裝扮」的屁孩長怎樣。

8月23日起，《聲林之王2》每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出（每周五晚間11點、周六晚間10點、周日中午12點重播），每周六晚間8點於中天綜合台播出，每周日晚間8點於台視播出，隔周日下午5點於ETtoday綜合台（MOD CH 315）播出；每周五晚間9點於大陸愛奇藝播出；馬來西亞每周五晚間9點於Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；新加坡每周五晚間9點於StarHub Go，周六晚間11點於都會台播岀；美洲美西時間周日下午5點於東森美洲新聞台播岀。

 ●聲林之王官網入口，最新消息都在這：
https://junglevoice.ettoday.net/
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團：
https://goo.gl/dWj4E2 

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