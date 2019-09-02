蕭敬騰「火孩兒」驚人造型曝光！　釣出周杰倫虧：是被懲罰嗎

記者翁子涵／台北報導

「哈林」庾澄慶一手包辦製作的音樂喜劇《西哈遊記－魔二代再起》，日前曝光演員定裝照，由蕭敬騰飾演的火孩兒，以一身火紅色的皮製鎧甲，配上紅色眼妝與傲視的眼神，讓粉絲直呼「太驚豔」，甚至釣出周杰倫在他的IG留言「你這是被懲罰畫臉嗎……」，蕭敬騰則機智回答「對呀！跟哈林哥猜拳輸的畫臉」，讓粉絲笑翻。

▲《西哈遊記－魔二代再起》演員定裝。（圖／耳東劇團提供）



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拍攝定裝的現場也是笑料百出，一身僧袍的馬念先一出現，讓現場的所有演員和工作人員都忍不住高呼「佛光普照！」而為了要飾演豬八戒，姚小民也在衣服內塞入一大團假肚子，體驗到低下頭卻看不到自己腳指頭的狀況；哈林換好裝後，比劃出各種孫悟空的經典動作，也讓演員直喊「大師兄來啦！」

▲蕭敬騰在《西哈遊記－魔二代再起》扮演火孩兒。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

談到近期在排練場密集合作的狀況，哈林分享因為自己比較high，「有時候排練完，回家嗓子就啞了；而老蕭就是比較內斂，他默默在一旁觀察，等到上台才真正『魔力爆炸』！」也吐槽說：「一開始排練的時候，老蕭就在那裡看，搞得我壓力很大！但其實我也了解這樣的狀況，就像我自己30多歲時，就是覺得做音樂很重要，會想說『你要告訴我為什麼要做這個』，簡而言之，就是很挑。」

蕭敬騰在一旁也忍不住抱屈說：「我有很挑嗎？」並分享：「哈林哥每次一開口講話就好像10天沒睡過，一直醒著的那種亢奮，直接進入到孫悟空的狀態，我就還需要暖機。」也坦言覺得最具挑戰的是要長時間的與其他演員跟舞者排練，並培養默契。

《西哈遊記－魔二代再起》將在5日至8日於高雄衛武營歌劇院正式登場，相關票券持續於兩廳院售票系統販售中。